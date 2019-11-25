Denizli'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
Denizli'de sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK ile THKP/C propagandasını yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı
|25 Kasım 2019 16:06
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Denizli'de sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK ile THKP/C propagandasını yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kimlikleri belirlenen 3 zanlıyı düzenlenen operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan D.C, R.P. ile B.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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