1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İyi Parti: Gündemimizde erken seçim ve ittifak yok

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: Memleketi yönetemezseniz bu yönetim maharetsizliği sizi seçime mecbur edebilir. Bu bir siyasi öngörüdür ama biz seçim istiyoruzdan daha başka bir şeydir. O yüzden biz seçim istemiyoruz ama memleketteki yönetim beceriksizliğinin, dayanılmaz bir yükü haline gelmiş ekonominin belli şartlarda Hükümeti zorlayacağına inanıyoruz
 25 Kasım 2019 16:11
Yazdır
İyi Parti: Gündemimizde erken seçim ve ittifak yok

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, seçim istemediklerini ancak ekonomik durumun Hükümeti seçime zorlayacağına inandığını söyledi.

Yavuz Ağıralioğlu, Denizli Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de demokrasinin kalitesinin düştüğünü, vatandaşların ekonomik sıkıntı ile karşı karşıya kaldığını savundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gözden geçirilmesini istediklerini belirten Ağıralioğlu, milletin derdiyle dertlenmeyi bilecek, öngörülebilir bir Türkiye inşa edecek, devlet ciddiyeti olan bir kadroya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

İktidara gelmeleri halinde ülkeyi el birliğiyle ayağa kaldıracaklarını kaydeden Ağıralioğlu, "Bu ülkenin bu sistemden kurtulmasını sağlayacağız. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz AK Parti'deki arkadaşlarımızın düşmanı değiliz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil AK Parti'de uzunca senelerdir memlekete, millete hizmet götürmek için çalışan arkadaşlarımızın hasmı değiliz. Biz onların rakipleriyiz. Bu bir bayrak yarışıdır. Siyaset 'Ben daha iyisini yapacağım' diyenlerin er meydanıdır." diye konuştu.

- Erken seçim tartışmaları

Bir gazetecinin erken seçim tartışmalarına ilişkin sorusu üzerine Ağıralioğlu, Türkiye'de geçim derdi varken erken seçimi konuşmanın millete nezaketsizlik anlamına geleceğini ileri sürdü.

Ağıralioğlu, seçimin kamu bütçesinin bozulması anlamına geleceğini kaydederek, "Seçim, iktidara bütün imkanları hovardaca, kamu disiplinini bozacak şekilde harcama imkanı sağlar. Ekonomimiz bunca kırılganlık içerisindeyken yine seçim gibi yükü Türk ekonomisinin üstüne vurmak millete hakaret etmek demektir. Evlatlarıyla beraber intihar edenlerin hatırasını incitmek demektir." ifadelerini kullandı.

Memleketin ciddiyetle yönetilmesi gerektiğini kaydeden Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Ekonomik zorluk, yönetim maharetsizliğiyle seçim mecburiyetini doğuracaktır. Öyle diyenler vardır. Yani yönetilemez bir ekonomi mecburen 'artık ben yönetemiyorum' gücü dayanılamaz şekilde seçime mecbur edebilecek gibi bir öngörü var. O öngörüyü böyle demek başka; 'Seçim istiyorum' demek başka bir şeydir. Memleketi yönetemezseniz bu yönetim maharetsizliği sizi seçime mecbur edebilir. Bu bir siyasi öngörüdür ama biz seçim istiyoruzdan daha başka bir şeydir. O yüzden biz seçim istemiyoruz ama memleketteki yönetim beceriksizliğinin, memleketin dayanılmaz bir yükü haline gelmiş ekonominin belli şartlarda Hükümeti zorlayacağına inanıyoruz."

- "Bizim böyle bir gündemimiz yok"

Toplumun tüm kesimlerinin talepleri olduğunu kaydeden Ağıralioğlu, "Bu ülkenin çok zor şartlarda yaşadığına alamettir. Dolayısıyla bu arada siyasetin seçim diye bir gündemi, memleketin yaşadığı zorluklara biraz nezaketsizliktir. Bizim böyle bir gündemimiz yok. Parti olarak 'Muhalefet partileri seçimden kaçıyor' propagandasına maruz kalmamak için deriz ki, 'Biz bugün seçim olsa seçimlere hazır haldeyiz ve ayaktayız' ama ciddi olmak lazım." şeklinde konuştu.

- "Siyasi bir beraberlik ve ittifak gündemimiz yok"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın AK Parti ile iş birliği konusundaki açıklamalarının sorulması üzerine Ağıralioğlu, Türkkan'ın açıklamasında bazı kelimelerin alınarak yayınlandığını söyledi. Ağıralioğlu, "Siyasi bir beraberlik ve ittifak gündemimiz yok. Biz iktidar alternatifi olan bir siyasi partiyiz. Bu beraberlikler içerisinde kontrollü ve belli illerde müşterek adaylarımız oldu CHP ile. Bizim AK Parti'yle siyasi bir beraberlik gibi bir gündemimiz yoktur. Memleketi bugünkü halinden teslim almak için siyaset yapıyoruz. Dolaylı olarak ima yoluyla bile beraberlik hayali kuran birisi yoktur. Genel Başkandan en alt kademedeki çalışana kadar hiç kimsenin hususi ve mahrem bir gündemi yoktur." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'dan ayrıldı
25 Kasım 2019 18:48		 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Katar'ın kötü gün dostu
25 Kasım 2019 17:43
Azarlanan muhabir, Vali'den özür diledi
25 Kasım 2019 17:20		 Ortalığı karıştıran Talat Atilla'dan yeni açıklama
25 Kasım 2019 16:29
'Bizim teklifimiz af değil, 5 yıllık bir ceza indirimidir'
25 Kasım 2019 16:16		 'CHP içi mesele bizi zerre kadar ilgilendirmiyor'
25 Kasım 2019 16:08
Ali Babacan canlı yayına çıkıyor
25 Kasım 2019 16:03		 CHP'li Öztrak'tan, Muharrem İnce'ye 'çete' cevabı
25 Kasım 2019 15:43
Partiler uzlaştı, Kenan Evren'in adı her yerden silinecek
25 Kasım 2019 15:20		 'Adliyelerde 'adli destek birimleri' oluşturacağız'
25 Kasım 2019 14:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:59 - Atmosferdeki sera gazı yoğunluğu 2018'de rekor seviyeye ulaştı18:51 - Jandarmadan Mehmetçik Vakfı'na bağış yapan öğrencilere ziyaret18:48 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'dan ayrıldı18:36 - 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Teknik Kurulu' oluşturulacak18:34 - İzmir için kuvvetli yağış uyarısı18:30 - Babadan dolayı güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına iptal karar18:25 - Erdoğan'ı, Dalaman'dan İstanbul'a götüren pilota beraat18:18 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:17 - Motorinde 8 kuruş indirim18:14 - Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri açıklandı
18:09 - 'Bizim hastamızı neden erken almadın?' dedi, doktoru darp etti17:59 - Şifa dağıtan eller, bu defa yardım dağıttı17:47 - FETÖ'den gözaltına alınan 7 astsubay itirafçı oldu17:43 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Katar'ın kötü gün dostu17:34 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı17:30 - Üniversiteler, 2020 yılı norm kadro hazırlıklarına başlamalı!17:27 - Tunceli Belediyesinden kadın çalışanlara özel gün izni17:26 - Edirne'de yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Konya Valisi'nin, bacak bacak üstüne attığı için, bir öğretmene herkesin içinde tepki göstermesini;
ÇOK OKUNANLAR
Valinin uyardığı kişi öğretmen değilmiş!
7 arkadaş, 32 yıl sonra öğretmenlerini böyle ziyaret etti
KDK'dan, polislerin ek görevlendirmesi için önemli karar
Oğlunu, karakoldan çıkartan Yargıtay üyesi
Din görevlileri maaşlarını faizsiz sistemden çekecek
MEB'den, 'sözleşmeli öğretmenlere yolluk ödemeyin' yazısı
Banka masraflarına fren geliyor
Aile Bakanlığının sözleşmeli ilanına başvuracak adaylar, 2019/2 KPSS'de tercih yapabilecek mi?
Polis Akademisi Başkanı, polis alımındaki sınav sistemini anlattı
Eski Bakan Kaya: Düğünümüzü terör örgütü yüzünden bir gün yapmak zorunda kaldık
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
22.11.2019 galatasaray vs basaksehir maci 1
Yaşar büyükanıt 1
26.11.2019 galatasaray vs c.brugge maci 1
can yaman'ın sürekli oyuncu tutup kendisine çığlık attırtması 1
ekrem imamoğlu 1
24.11.2019 y.malatyaspor vs fenernahce maci 2
euroleague fantasy challenge 1
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 1
the irishman 1
asgari ücret tespit komisyonu 2
SON İLANLAR
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam