7 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
Tekirdağ merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı olan 13 kişiden 11'i gözaltına alındı
|25 Kasım 2019 16:28
|Yazdır
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'askeri yapılanması'na yönelik soruşturmasında, ankesörlü telefonlarla ardışık arama yaptıkları tespit edilen 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar üzerine Tekirdağ merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Gaziantep ve Muğla'da operasyon düzenledi.
Eş zamanlı operasyonlarda; aralarında muvazzaf albay, daha önce ihraç edilmiş subay ve astsubayların da bulunduğu 13 kişiden 11'i gözaltına alındı.
Şüpheliler, soruşturmalarının sürdürüleceği Tekirdağ'a getirilirken, 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Erdoğan'ı, Dalaman'dan İstanbul'a götüren pilota beraat
25 Kasım 2019 18:25
|FETÖ'den gözaltına alınan 7 astsubay itirafçı oldu
25 Kasım 2019 17:47
|Edirne'de yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
25 Kasım 2019 17:26
|Denizli'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
25 Kasım 2019 16:06
|FETÖ'nün 'sohbet grubu sorumlusuna' 6 yıl 3 ay hapis cezası
25 Kasım 2019 15:42
|JGK darbe girişimi davasında sanık savunmalarına devam edildi
25 Kasım 2019 15:26
|Hücre evinde yakalanan firari FETÖ şüphelisi tutuklandı
25 Kasım 2019 15:11
|21 eski öğretmene FETÖ'den hapis cezası
25 Kasım 2019 14:44
|Muvazzaf yarbay ve 4 askere FETÖ gözaltısı
25 Kasım 2019 14:42
|Siirt'te PKK'ya yardım ve yataklıktan 1 kişi tutuklandı
25 Kasım 2019 13:10