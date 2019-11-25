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Ortalığı karıştıran Talat Atilla'dan yeni açıklama

Rahmi Turan'a sızdırdığı bilgiyle Türkiye gündemini esir alan gazeteci Talat Atilla, "Kim sarayın kumpasçısı ise o alçaktır. Kumpası ispatlamayan da alçaktır." dedi.
 25 Kasım 2019 16:29
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Ortalığı karıştıran Talat Atilla'dan yeni açıklama

"Bir CHP'li, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü" iddiasının sarsıntıları devam ediyor.

Bugün ilk olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Kılıçdaroğlu, "Doğrudur" açıklamasıyla, Erdoğan'ın CHP içini karıştırmasını kast ettiğini belirtti.

Sonra CHP sözcüsü Faiz Öztrak kameraların karşısına çıktı. Öztrak, "Bu bir saray komplosudur" dedi.
Oysaki, gazeteci Talat Atilla, haber kaynağını açıklamayacağını belirtmesine rağmen, bu haberi bir CHP'liden aldığını söylemişti.
Muharrem İnce de, "Bu komplo CHP Genel merkezindeki bir çeteden çıkmıştır" demişti.

Daha sonra Ak Parti Özcüsü Ömer Çelik, CHP sözcüsü Faiz Öztrak'a cevap verdi. Çelik "CHP'lilerin bir iç hesaplaması olarak ortaya çıkan bu hengameden dolayı Cumhurbaşkanımızdan özür dilenmelidir" dedi.

Son olarak gazeteci Talat Atilla bir açıklama yaptı. Atilla, Faik Öztrak'ı hedef alarak "Kim sarayın kumpasçısı ise o alçaktır. Kumpası ispatlamayan da alçaktır.Sarayın kumpasçısı diyerek iftira atmak şeref yoksunluğudur... Şayet ben saray, ince adına bir kumpas kurduysam aynı sıfat benim için de geçerlidir." dedi.
Memurlar.Net
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