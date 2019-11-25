Trabzon Valiliği'nden TRT personeline sosyal medya yasağı

Cumhuriyet gazetesinden Sena Yaşar'ın haberine göre, Trabzon Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'nden Vali İsmail Ustaoğlu imzasıyla, TRT Trabzon Müdürlüğü'ne "Basına bilgi, demeç verme ve sosyal medya kullanımı" konulu bir yazı gönderildi.

Müdürlüğe gönderilen yazıda, "Valilik izni olmadan hiçbir kamu personelinin basın açıklaması yapmaması" ifadesi yer aldı.

Kamu personelinin, WhatsApp dahil hiçbir sosyal medya hesabından siyasi içerikli paylaşımda bulunmayacağının belirtildiği açıklamada, "Bulunursa, ilgili, sıralı amirleri tarafından haklarında disiplin işlemi başlatılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, "Kurumların sosyal medya hesaplarından, görev alanlarına giren hizmetler dışında paylaşımda bulunulmayacak ve haber yapılmayacaktır" denildi.

TRT Trabzon Müdürü Sami Serdar Şişman ise valilikten gönderilen yazıyı 'tüm personele duyurulması' emriyle şu birimlere gönderdi:

"Haberden Sorumlu TRT Müdür Yardımcılığı, Radyodan Sorumlu TRT Müdür Yardımcılığı, Verici İşletmelerinden Sorumlu TRT Müdür Yardımcılığı, Satınalma Servisi, Muhasebe Servisi, Koruma ve Sosyal İşler Servisi ile Ulaşım Hizmetleri Servisi."