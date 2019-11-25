Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|25 Kasım 2019 17:08
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7210
|5,7220
|5,7400
|5,7410
|Avro
|6,3280
|6,3290
|6,3250
|6,3260
|Sterlin
|7,3360
|7,3730
|7,3730
|7,4090
|İsviçre Frangı
|5,7350
|5,7640
|5,7360
|5,7640
|ANKARA
|ABD Doları
|5,6900
|5,7500
|5,7100
|5,7700
|Avro
|6,2850
|6,3550
|6,2800
|6,3500
|Sterlin
|7,2710
|7,4110
|7,3150
|7,4670
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