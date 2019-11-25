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Babadan dolayı güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına iptal karar

Bursa İdare Mahkemesi, ayrı büyüdüğü babasından dolayı, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırılması yönündeki işlemi iptal etti
 25 Kasım 2019 18:30
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Babadan dolayı güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına iptal karar

657 sayılı Kanunun 48. maddesine "Güvenlik Soruşturması" şartının eklenmesi sonrasında, bir çok aday, yakınlarıyla ilgili sorunlardan dolayı, kamuda işe girmede sorun yaşamaktadır.

Bursa'da yaşanan bir olayda, annesinin boşandığı, yıllardır görmediği ve ayrı büyüdüğü babasının güvenlik kaydı nedeniyle, güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandırılmıştır.

Av. Yiğit Koçoğlu'nun yayımladığı mahkeme kararında, "Davacının babası hakkındaki istihbari mahiyetteki bilgilerin ise, davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına yol açmayacağı açıktır".

Bu itibarla, davacının atanma talebinde bulunduğu görev gizlilik dereceli bir görev olmadığı halde, davacı dışında yakınlarının da güvenlik soruşturmasına dahil edilmesi suretiyle elde edilen istihbari bilgi notunda yer alan değerlendirmelere istinaden davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz kabul edilerek atamasının yapılmamasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır" denilmiştir.
Memurlar.Net - Özel

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