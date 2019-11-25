Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Katar'ın kötü gün dostu

Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu üssün kapatılmasını talep edenler ülkemizin, Katar'ın kötü gün dostu olduğunu bilmeyenlerdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin 5. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'da Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, "Bugün Katarlı muhataplarımızla verimli başarılı samimi görüşmeler yaptık. Geçen sene İstanbul'da aldığımız kararların takibini gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizi stratejik bir perspektifle daha da güçlendirme irademizi tekrar teyit ettik. İmzaladığımız yeni anlaşmalarla işbirliğimizi daha da perçinledik. Katar'la askeri, güvenlik ve savunma sanayi alanındaki ortak projelerimiz ikili münasebetlerimizin omurgasını teşkil ediyor. Katar'ın güvenliğini ülkemizin güvenliğinden asla ayrı tutmuyoruz. Sizler bu alandaki çok yönlü işbirliğimizin sahadaki en net nişaneleri durumundasınız" dedi.

"Katar'ın askeri kurumlarının modernizasyonu, askeri eğitim ve öğretim alanında işbirliğinin çeşitlendirilmesi, tatbikat, eğitim ve öğretim vasıtasıyla savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla bu topraklardasınız" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerilimlerin arttığı bir dönemde, bölgesel ve küresel barışa katkı sağlamak maksadıyla Katar'dasınız. 2015 yılından beri müştereken icra ettiğiniz eğitim ve tatbikatlarda Katar Silahlı Kuvvetleri'ne önemli katkılarda bulundunuz. Varlığınızla körfez ülkeleriyle 2017'de başlayan krizden bu yana Katarlı kardeşlerimizin huzur ve güveninin teminatı olduğunuz. Duruşunuzla, Katar halkının gönüllerinde taht kurdunuz" şeklinde konuştu.

Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığının kardeşlik, dostluk, dayanışma ve samimiyetin timsali olduğunun altını çizen Erdoğan, "Muadilleri gibi çıkar temelli hegemonyacı bir zihniyetin ürünü asla değildir. Bu üssün kapatılmasını talep edenler ülkemizin Katar'ın kara gün dostu olduğunu hala idrak edemeyenlerdir. Bizler tarihimizin hiçbir döneminde dostlarımızı tehditler ve tehlikeler karşısında yalnız bırakmadık, bırakmayız. Türkiye olarak köklü bağlarımızın bulunduğu Körfez bölgesinin barış, güvenlik ve istikrarına büyük önem atfediyoruz. Bu bölgenin huzurunun tüm Orta Doğu'nun istikrarı bakımından anahtar rol oynadığına inanıyoruz" diye konuştu.

Körfez bölgesinde iki buçuk yıldır devam eden krizin bir an önce çözülmesini temenni ettiğini söyleyen Erdoğan, "Komutanlığımızın daimi olarak konuşlanacağı yeni Tarık Bin Ziyad Kışlasının inşası tamamlandı. Bugün bu kışlamızın adını da Savunma Bakanımızdan öğrendim. İnşallah 'Halid bin Velid' adıyla orası anılacak. Hayırlı olsun" dedi.