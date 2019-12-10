CHP'li belediyelerin işten çıkardıkları, kadroya alınacak		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
Belediye Meclisi'nde 'Artist' sözü ortalığı karıştırdı		 
Kart sahipleri dikkat! Milyonlarca lira silinecek!		 
Erdoğan'dan Libya'ya asker gönderme açıklaması		 
Fenomen dadaş Necati, Emre Yücelen ile düet yaptı Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (10-14) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmenliğe başladıktan sonra, ağır bir hastalık geçirenler, nasıl emekli olur?

Memurluk görevine girmeden önce rahatsızlığı olanlar malullük hükümlerinden yararlanamamaktadır. Bu durumdakiler, yani göreve başladıktan sonra, önemli bir engellilik durumu olanlar çalışma gücündeki kayıp oranlarına göre, hizmet günü sayısı esas alınarak emekli olabilmektedir. Bunlarda, yaş artı aranmamaktadır.
 10 Aralık 2019 00:05
Yazdır
Öğretmenliğe başladıktan sonra, ağır bir hastalık geçirenler, nasıl emekli olur?

SORU: 1994 yılında memuriyete başladım. MEB'de öğretmen olarak 25 yılımı tamamladım. Normal şartlarda emeklilik için 8 yılım var.3 yıldır %60 engelli raporum var. Engelli emekliği için başvursam

1.Emekli aylığı mi engelli aylığı mi alırım? Yaklaşık ne kadar alırım?

2.Emekli ikramiyesi alabilirmiyim?Ne kadar alırım?

Teşekkür ederim

CEVAP: 5434 e tabi Öğretmen engellilikten nasıl emekli olur? Sorunuz özelinde durumunuzu değerlendirmekteyiz.

2008 yılı Ekim ayından önce memur olanlar, tüm hükümleri ile 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu kapsamındadırlar.

Memurluk görevine girmeden önce rahatsızlığı olanlar malullük hükümlerinden yararlanamazlar.

Göreve engellilik mevzuatından dolayı girenler 15 yıl hizmet olduğunda engellilikten dolayı emekli aylığı bağlanmasını talep edebilirler.

Göreve engellik mevzuatından girmeyip, ayrıca görevden önce de malullüğü olmayanlar için iki seçenek bulunur:

Birinci olarak, malullük göreve girdikten sonra meydana gelmişse 10 hizmet yılı yeterli olur, malullük raporları Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca incelenir, malul kararı verildiğinde memurun malulen emekliliğe sevki yapılır.

İkinci olarak, göreve girdikten sonra çalışma gücü kayıp oranı belli oranlarda yitirilenlere yöneliktir. Bu durumda olanlar için de yine sağlık kurulu raporu düzenlenmesi ihtiyacı olur. Bu raporlar Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca incelenir ve Sağlık Kurulu memurun;

- Çalışma gücü kayıp oranının % 50 - % 59 arasında verirse memurun en az 5760 gün hizmeti aranır.

- Şayet kayıp oranının % 40 - 49 arasında verirse bu defa memurun en az 6480 gün hizmeti aranır.

Bu şartlar yerine getirildiğinde memura emekli aylığı bağlanır. Yaş koşulu aranmaz.

Engelli, malullük, emekli aylığı bağlama sistemi değişmez, hepsinde aynı sistem uygulanır, aynı hesaplama sisteminde emekli ikramiyesi ödenir.

Açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz ;

- Sağlık Kurulu raporu alınarak Kurumunuza iletmeniz, Kurumunuzun da Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermesi, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelecek olan engelliliğinize yönelik yukarıdaki oranlara göre bir tespit yapılırsa, engellilikten dolayı emekliye ayrılmanız mümkün olabilecektir.

- Çalışma gücü kayıp oranınıza göre emekli olduğunuzda size emekli aylığı bağlanır, engelli aylığı olarak özel bir aylık sistemi bulunmaz.

Emekli ikramiyesi ödenmesi zorunlu olan bir uygulamadır. İster malullük ister emeklilik, ister yine engellilikten dolayı emeklilik olsun memurluk tam hizmet yıllarınıza emekli ikramiyesi ödenir, emekli ikramiyesi ödenmesi için mutlaka 25 yıl hizmet aranmaz.

Emekli aylık ve emekli ikramiyesi hesaplaması için https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

Doktorlar, engellilik oranını nasıl hesaplıyor?
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
14 Aralık'a kadar emekli olan, 2020'deki katsayılardan yararlanabilir mi?
03 Aralık 2019 10:03		 25 yıldan sonra istifa edip özel sektöre geçen, emeklilik ikramiyesini öğretmen emsalinden mi alır?
26 Kasım 2019 10:05
5510'a tabi kişinin, memur statüsü üzerinden emekli olmasının bir avantajı var mıdır?
21 Kasım 2019 00:04		 65 yaşını dolduranlar için resen emeklilik ile isteğe bağlı emeklilik arasında ne fark vardır?
15 Kasım 2019 10:10
23/05/2002'deki kademelendirilmiş emeklilik yaşı için gereken şart
06 Kasım 2019 00:04		 Malulen emeklilikte, rahatsızlığın göreve girdikten sonra olmasının önemi
05 Kasım 2019 10:06
Okul yıllarını borçlanmak polis memuruna ne sağlar?
04 Kasım 2019 00:04		 Uzman erbaşlıktan infaz ve koruma memurluğuna geçen ziyaretçimizin soruları
31 Ekim 2019 00:04
Memurların hak sahiplerinden kimler evlenme ikramiyesi alır?
28 Ekim 2019 14:08		 Detaylarıyla fiili hizmet süresi zammı özel Dosyası
28 Ekim 2019 00:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:00 - MEB, yurt dışına 488 öğretmen görevlendirecek. Kılavuz yayımlandı00:57 - 2019 yılında 250 bin metre sondaj yapıldı00:10 - CHP'li belediyelerin işten çıkardıkları, kadroya alınacak00:09 - Su Tahsisleri Hakkında Yönetmelik00:05 - Öğretmenliğe başladıktan sonra, ağır bir hastalık geçirenler, nasıl emekli olur?00:01 - 10 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları23:51 - İhmal can aldı! 4 yaşındaki Hasan'dan kahreden haber23:46 - Bu kez Eurobank dolandırıcıları ortaya çıktı23:40 - Belediye Meclisi'nde 'Artist' sözü ortalığı karıştırdı23:34 - Selahattin Demirtaş yeniden hastaneye kaldırıldı
23:29 - ASKİ'nin 350 milyon lira borçlanma teklifi reddedildi23:23 - Profesör Şengör: En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir23:18 - WhatsApp'ın arama özelliğine yeni özellikler geliyor23:13 - 15 sene önce eline geçen tespih hayatını değiştirdi23:08 - Şehit Uzman Çavuş Sayar'ın naaşı Samsun'a getirildi23:03 - Horma Kanyonu Kastamonu turizmini parlatacak22:58 - İki kız kardeş yılda 3 ton mantar yetiştirecek tesis kurdu22:53 - Yol çizgi boyalarının ömrü grafen teknolojisiyle artacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
CHP'li belediyelerin işten çıkardıkları, kadroya alınacak
Öğretmenliğe başladıktan sonra, ağır bir hastalık geçirenler, nasıl emekli olur?
10 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
Su Tahsisleri Hakkında Yönetmelik
MEB, yurt dışına 488 öğretmen görevlendirecek. Kılavuz yayımlandı
2019 yılında 250 bin metre sondaj yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bir yanlışlık olmalı 2
akıllı 1
Beinsports'un küçücük görüntülere bile telif atmasi 1
ferdi kadıoğlu 1
Halı ile evlenen kadın 4
kuantum bilgisayarlar 1
Sabrı ziyan etmek 1
komşu türk,artık kontrol edilmiyor 1
peder handke 1
Rusya'nin 4 yil boyunca tüm spor müsabakalarından men edilmesi 2
SON İLANLAR
Demirciköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi 40 İşçi Alacak
Yolkonak Belediyesi İşçi Alım İlanı
Salihli Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi 26 Engelli İşçi Alım İlanı
ETİ Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi 19 Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ETİ Maden İşletmeleri Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam