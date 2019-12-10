Öğretmenliğe başladıktan sonra, ağır bir hastalık geçirenler, nasıl emekli olur?

SORU: 1994 yılında memuriyete başladım. MEB'de öğretmen olarak 25 yılımı tamamladım. Normal şartlarda emeklilik için 8 yılım var.3 yıldır %60 engelli raporum var. Engelli emekliği için başvursam

1.Emekli aylığı mi engelli aylığı mi alırım? Yaklaşık ne kadar alırım?

2.Emekli ikramiyesi alabilirmiyim?Ne kadar alırım?

Teşekkür ederim

CEVAP: 5434 e tabi Öğretmen engellilikten nasıl emekli olur? Sorunuz özelinde durumunuzu değerlendirmekteyiz.

2008 yılı Ekim ayından önce memur olanlar, tüm hükümleri ile 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu kapsamındadırlar.

Memurluk görevine girmeden önce rahatsızlığı olanlar malullük hükümlerinden yararlanamazlar.

Göreve engellilik mevzuatından dolayı girenler 15 yıl hizmet olduğunda engellilikten dolayı emekli aylığı bağlanmasını talep edebilirler.

Göreve engellik mevzuatından girmeyip, ayrıca görevden önce de malullüğü olmayanlar için iki seçenek bulunur:

Birinci olarak, malullük göreve girdikten sonra meydana gelmişse 10 hizmet yılı yeterli olur, malullük raporları Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca incelenir, malul kararı verildiğinde memurun malulen emekliliğe sevki yapılır.

İkinci olarak, göreve girdikten sonra çalışma gücü kayıp oranı belli oranlarda yitirilenlere yöneliktir. Bu durumda olanlar için de yine sağlık kurulu raporu düzenlenmesi ihtiyacı olur. Bu raporlar Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca incelenir ve Sağlık Kurulu memurun;

- Çalışma gücü kayıp oranının % 50 - % 59 arasında verirse memurun en az 5760 gün hizmeti aranır.

- Şayet kayıp oranının % 40 - 49 arasında verirse bu defa memurun en az 6480 gün hizmeti aranır.

Bu şartlar yerine getirildiğinde memura emekli aylığı bağlanır. Yaş koşulu aranmaz.

Engelli, malullük, emekli aylığı bağlama sistemi değişmez, hepsinde aynı sistem uygulanır, aynı hesaplama sisteminde emekli ikramiyesi ödenir.

Açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz ;

- Sağlık Kurulu raporu alınarak Kurumunuza iletmeniz, Kurumunuzun da Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermesi, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelecek olan engelliliğinize yönelik yukarıdaki oranlara göre bir tespit yapılırsa, engellilikten dolayı emekliye ayrılmanız mümkün olabilecektir.

- Çalışma gücü kayıp oranınıza göre emekli olduğunuzda size emekli aylığı bağlanır, engelli aylığı olarak özel bir aylık sistemi bulunmaz.

Emekli ikramiyesi ödenmesi zorunlu olan bir uygulamadır. İster malullük ister emeklilik, ister yine engellilikten dolayı emeklilik olsun memurluk tam hizmet yıllarınıza emekli ikramiyesi ödenir, emekli ikramiyesi ödenmesi için mutlaka 25 yıl hizmet aranmaz.

Emekli aylık ve emekli ikramiyesi hesaplaması için https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimizi ziyaret edebilirsiniz.