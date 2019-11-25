1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Bizim hastamızı neden erken almadın?' dedi, doktoru darp etti

İzmir'in Torbalı ilçesinde "Bizim hastamızı neden erken almadın?" diyen hasta yakını, iddiaya göre doktoru darp etti. Doktor hasta yakınından şikayetçi olurken, Sağlık Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir olayı kınadı
 25 Kasım 2019 18:09
Yazdır
'Bizim hastamızı neden erken almadın?' dedi, doktoru darp etti

İzmir'in Torbalı ilçesinde "Bizim hastamızı neden erken almadın?" diyen hasta yakını, iddiaya göre doktoru darp etti. Doktor hasta yakınından şikayetçi olurken, Sağlık Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir olayı kınadı.

Torbalı Devlet Hastanesinde iddialara göre geçtiğimiz günlerde doktora şiddet olayı yaşandı. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Harun Gülcemal'e genç bir hasta yakını, "Bizim hastamızı neden erken almadın?" diyerek çıkıştı. Hastanın başka bir birime gitmesi gerektiğini anlatan doktor, bir anda hasta yakınının saldırısına uğradı. Bunun üzerine doktor, şahıstan şikayetçi oldu.

Sağlık Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir ve sendika üyeleri bir açıklama yaparak olayı kınadı. Özdemir yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanına şiddet topluma karşı yapılmış utanç verici bir durumdur. Sağlık çalışanlarının şiddetle karşı karşıya kalmaları ve bunun önüne geçilememiş olması önemi bir sorundur. Sağlıkta memnuniyetin yüzde 70'lere ulaştığı bir noktada her zorluğa rağmen görevini en iyi şekilde ifade eden sağlık çalışanına şiddet kesinlikle kabul edilemez. Hastanemizde Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Harun Gülcemal poliklinikte 'Bizim hastamızı neden erken almadın' diye saçma sapan bir sebep yüzünden hasta yakını doktor arkadaşımızı darp etmiştir. Defalarca bu ve bunun gibi olaylar yaşanmasına rağmen alınan tedbirler yetersizdir. Sağlık Bakanlığı sağlıkta şiddet belasını görüp caydırıcı ve cezai yaptırımları arttırıcı önlemleri derhal hayata geçirmelidir. Sağlık Bakanlığı doktorların maaşlarını hastaların vereceği puana göre düzenlemeyi bırakıp, sağlık çalışanlarının güvenli bir hizmet sunmaya yönelik yaptırımları hayata geçirmelidir. Doktorumuza yapılan bu vahşeti kınıyor, arkadaşımıza buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kızını öldüren emekli başkomiser tutuklandı
25 Kasım 2019 16:38		 Öğretmenin platonik aşkı olaylı bitti
25 Kasım 2019 15:49
Şişli'de öldürülen kişi İran ajanı mı? Emniyetten açıklama
25 Kasım 2019 15:39		 Eşine bağırdığını iddia ettiği doktorun odasını fırçayla bastı
25 Kasım 2019 15:10
Metin Karabaş'ın öldüğü iş kazası hakkında soruşturma
25 Kasım 2019 14:28		 Şırnak'ta sıcaklık eksi 17'yi gördü: Göller buz pistine dönüştü
25 Kasım 2019 10:40
3 yaşındaki kızını vuran baba serbest bırakıldı
25 Kasım 2019 09:49		 Türkiye'nin vahşet günlüğü
25 Kasım 2019 07:50
Önce oğlunu, sonra komiser yardımcısını vurdu
24 Kasım 2019 21:42		 Silahıyla kızını vurdu, 'Yorgun mermi kurbanı' dedi
24 Kasım 2019 21:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:59 - Atmosferdeki sera gazı yoğunluğu 2018'de rekor seviyeye ulaştı18:51 - Jandarmadan Mehmetçik Vakfı'na bağış yapan öğrencilere ziyaret18:48 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'dan ayrıldı18:36 - 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Teknik Kurulu' oluşturulacak18:34 - İzmir için kuvvetli yağış uyarısı18:30 - Babadan dolayı güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına iptal karar18:25 - Erdoğan'ı, Dalaman'dan İstanbul'a götüren pilota beraat18:18 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:17 - Motorinde 8 kuruş indirim18:14 - Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri açıklandı
18:09 - 'Bizim hastamızı neden erken almadın?' dedi, doktoru darp etti17:59 - Şifa dağıtan eller, bu defa yardım dağıttı17:47 - FETÖ'den gözaltına alınan 7 astsubay itirafçı oldu17:43 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Katar'ın kötü gün dostu17:34 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı17:30 - Üniversiteler, 2020 yılı norm kadro hazırlıklarına başlamalı!17:27 - Tunceli Belediyesinden kadın çalışanlara özel gün izni17:26 - Edirne'de yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Konya Valisi'nin, bacak bacak üstüne attığı için, bir öğretmene herkesin içinde tepki göstermesini;
ÇOK OKUNANLAR
Valinin uyardığı kişi öğretmen değilmiş!
7 arkadaş, 32 yıl sonra öğretmenlerini böyle ziyaret etti
KDK'dan, polislerin ek görevlendirmesi için önemli karar
Oğlunu, karakoldan çıkartan Yargıtay üyesi
Din görevlileri maaşlarını faizsiz sistemden çekecek
MEB'den, 'sözleşmeli öğretmenlere yolluk ödemeyin' yazısı
Banka masraflarına fren geliyor
Aile Bakanlığının sözleşmeli ilanına başvuracak adaylar, 2019/2 KPSS'de tercih yapabilecek mi?
Polis Akademisi Başkanı, polis alımındaki sınav sistemini anlattı
Eski Bakan Kaya: Düğünümüzü terör örgütü yüzünden bir gün yapmak zorunda kaldık
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
asgari ücret tespit komisyonu 2
fatih terim'in istifa etmesi 1
22.11.2019 galatasaray vs basaksehir maci 1
24.11.2019 y.malatyaspor vs fenernahce maci 2
şu an çalan şarkı 3
Yaşar büyükanıt 1
ekrem imamoğlu 1
can yaman'ın sürekli oyuncu tutup kendisine çığlık attırtması 1
concorde yanılımı 3
hereke halısı 1
SON İLANLAR
Ordu Çaybaşı SYDV Personel Alım İlanı
Kütahya Şaphane SYDV Personel Alım İlanı
Bingöl Karlıova SYDV Personel Alım İlanı
Bulanık Belediyesi 7 İşçi Alacak
Konya Teknik Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1000 işçi alacak
Et ve Süt Kurumu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı 30 Mütercim Alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam