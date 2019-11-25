1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

Marmaris'te ağaçlar devrildi, Bodrum'da dalgalar kıyıdaki iş yerlerinin balkonlarına kadar yükseldi
 25 Kasım 2019 19:04
Yazdır
Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum ve Marmaris'te etkili olan sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Marmaris ilçesinde, gece saatlerinden itibaren etki gösteren kuvvetli yağış ve fırtınada ağaçlar devrildi. Saatteki hızı 65 kilometre ölçülen fırtına nedeniyle, limandaki bazı tekneler batma riskine karşı açıkta demir atarak bekledi.

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, devrilen ve devrilmesi muhtemel ağaçları kaldırdı.

Armutalan ve Adaağzı mahallelerinde bazı bölgelerde su birikintileri oluştu, derelerde oluşan çamurlu suyun dökülmesiyle sahil boyunda deniz kahverengiye döndü.

Rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu, yat limanındaki işletmeler, fırtınadan dolayı açılamadı. Vatandaşlar ve sürücüler sahil kesimlerde zor anlar yaşadı.

- Sörfçüler adrenalin yaşadı

Marmaris'te, hızı saatte 65 kilometreyi bulan keşişleme ile adrenalin tutkunları sörf keyfi yaptı. Rüzgarın hızını azaltıp arttırmasından ve şiddetinden dolayı uçurtma sörfü yapamayan adrenalin tutkunları rüzgar sörfü yaparak günü geçirdi. Dalgalar arasında rüzgar sörfü yapanları, sağanağa rağmen vatandaşlar da kıyıdan ilgiyle izledi.

- Bodrum'da kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oluyor

Bodrum ilçesinde de kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oluyor. İlçede dün gece saatlerinden itibaren etkisini artıran rüzgarın saatteki hızı 50 kilometreyi buldu. Öğle saatlerinde rüzgarla birlikte yağış da etkili olmaya başladı.

Açık denizde etkisini artıran rüzgar nedeniyle oluşan dalgalarla deniz suyu kıyıdaki iş yerlerinin balkonlarına kadar yükseldi, bazı iskeleler zarar gördü.

Meteorolojk uyarı yapılan ilçede, ilerleyen saatlerde rüzgarın hızının ve yağışın etkisinin artması bekleniyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İzmir için kuvvetli yağış uyarısı
25 Kasım 2019 18:34		 Köydeki suya ilgi çok olunca çeşmeye otomat takıldı
25 Kasım 2019 16:00
Ankara Büyükşehir'den üniversite öğrencilerine burs projesi
25 Kasım 2019 15:53		 Tarım alanlarını moloz ve çöple doldurdular
25 Kasım 2019 14:17
'Dipsiz göle, suyu doldurursanız ancak havuz olur'
25 Kasım 2019 14:02		 6 yaşında, okuduğu kitap sayısı ile Guinness Rekorlar Kitabına girdi
25 Kasım 2019 13:51
Otomobil yolda arızalandı, sürücüye zabıtalar yardım etti
25 Kasım 2019 13:26		 Kuşadası'nda vatandaşlar sahile akın etti
24 Kasım 2019 22:21
Yaban kazları 'Ateş' ve 'Su' itfaiyenin maskotu oldu
24 Kasım 2019 22:00		 Denizlerin 'sır küpleri' müzesini bekliyor
24 Kasım 2019 21:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:23 - Bakan Ersoy, 11 yaşındaki Abdulselam'a kamera hediye etti21:18 - Kadınların yüzde 35'i şiddete maruz kalıyor21:08 - Kızını rahatsız eden kişiyi silahla yaraladı21:03 - Kadın öğretmen evinde ölü bulundu20:59 - 'CHP, kaynayan kazanı soğutmak için yalan uyduruyor'20:53 - 'Terör örgütüne son yılların en büyük darbesini vurduk'20:48 - 'AİHM istatistiklerine göre en çok dava açılan ülke Türkiye'20:43 - MSB: Irak kuzeyinde3 terörist etkisiz hale getirildi20:38 - Kadın girişimci devlet desteğiyle mantar tesisi kurdu20:33 - Afganistan'da Türk dizileri izlenme rekoru kırıyor
20:28 - MFÖ: Onur duyduk20:23 - Direksiyon başında video izleyen sürücüye para cezası20:18 - Vali, kadına şiddet panelinde numarasını paylaştı20:13 - Üniversiteli Özcan, tedavi gördüğü hastanede öldü20:08 - Kiracısının oturduğu evini ateşe verip kayalıklara çıktı20:03 - Belediye başkanı öğrenci servisinde şoförlük yapıyor19:58 - 70 yıl sonra dedektif gibi iz sürüp öğretmenini buldu19:53 - YÖK Başkanı Saraç'a Fahri Doktora unvanı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Konya Valisi'nin, bacak bacak üstüne attığı için, bir öğretmene herkesin içinde tepki göstermesini;
ÇOK OKUNANLAR
7 arkadaş, 32 yıl sonra öğretmenlerini böyle ziyaret etti
Valinin uyardığı kişi öğretmen değilmiş!
KDK'dan, polislerin ek görevlendirmesi için önemli karar
Oğlunu, karakoldan çıkartan Yargıtay üyesi
Öğretmenin platonik aşkı olaylı bitti
Din görevlileri maaşlarını faizsiz sistemden çekecek
Polis Akademisi Başkanı, polis alımındaki sınav sistemini anlattı
Aile Bakanlığının sözleşmeli ilanına başvuracak adaylar, 2019/2 KPSS'de tercih yapabilecek mi?
MEB'den, 'sözleşmeli öğretmenlere yolluk ödemeyin' yazısı
Banka masraflarına fren geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ekrem imamoğlu 1
24.11.2019 y.malatyaspor vs fenernahce maci 2
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 1
the irishman 1
22.11.2019 asvel vs fenerbahce maci 1
asgari ücret tespit komisyonu 2
26.11.2019 galatasaray vs c.brugge maci 1
şu an çalan şarkı 1
concorde yanılımı 3
hereke halısı 1
SON İLANLAR
Ordu Çaybaşı SYDV Personel Alım İlanı
Kütahya Şaphane SYDV Personel Alım İlanı
Bingöl Karlıova SYDV Personel Alım İlanı
Bulanık Belediyesi 7 İşçi Alacak
Konya Teknik Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1000 işçi alacak
Et ve Süt Kurumu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı 30 Mütercim Alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam