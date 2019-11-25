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Klasik bankacılık sistemleri zaman kaybına neden oluyor

Toplantının açılışında söz alan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi klasik bankacılık sistemlerinin zaman kaybına neden olduğuna değinerek "Finans sektörümüzün öncü kurumları bankalardır. İlerleyen teknoloji ile birlikte bankalar gerekli çalışmaları başlatarak teknoloji finans sektörüne entegre ederek bir gelişme sağladılar.
 25 Kasım 2019 19:12
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Klasik bankacılık sistemleri zaman kaybına neden oluyor

OTİD (Ortadoğu İş Adamları Derneği) tarafından düzenlenen Afro Asian Fintec Hub toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıya yerli ve yabancı çok sayıda temsilci katıldı.

OTİD tarafından düzenlenen ve finans sektörü temsilcilerini buluşturan Afro Asian Fintec Hub toplantısı İstanubl'da bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya OTİD Başkanı Dr. Ahmed Yabrudi, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, Fintec Hub CEO'su Anaz Kriz ve OTİD Genel Müdürü Mustafa Güvenç'in yanı sıra çok sayıda katılımcı katıldı. Programda bir konuşma gerçekleştiren OTİD Başkanı Dr. Ahmed Yabrudi toplantının amacının Asya Afrika Fintec Hub'ın temelini atmak ve geleceğin bankacılık sistemine yön vermek olduğunu belirtti.

Klasik bankacılık sistemleri zaman kaybına neden oluyor

Toplantının açılışında söz alan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi klasik bankacılık sistemlerinin zaman kaybına neden olduğuna değinerek "Finans sektörümüzün öncü kurumları bankalardır. İlerleyen teknoloji ile birlikte bankalar gerekli çalışmaları başlatarak teknoloji finans sektörüne entegre ederek bir gelişme sağladılar. Finans işlemleri klasik yöntemlerle yapıldığında işlemlerin maliyeti oldukça yüksek olur. Ayrıca klasik dönem işlemleri büyük zaman kaybına neden olmaktadır. Bu da insanların bankaları tercih etmemesine neden olmaktadır. Finans teknolojileri modern bankacılık hizmetlerinin doğmasını sağlamıştır. Teknoloji kullanan bankalar maliyeti düşürerek işlem hızlarını arttırdılar. Maliyetin düşmesi ve işlem hızının artmasıyla müşteri sayısının adeta patlamasını sağlamışlardır. Finans teknolojisinin gelişmesiyle mobil bankacılık uygulamaları, borsa hizmetleri ve internet bankacılığı gibi isimlerle finans literatürüne girmişlerdir. Bu sayede müşteriler daha hızlı daha kaliteli ve daha duyarlı hizmetler almaya başlamışlardır" diye konuştu.

2020 yılında finans sektöründen 1000 uzman Türkiye'ye gelecek

Afro Asia toplantısının amacının Fintec teknolojisiyle yeni bir kurumsal yapı kurmak olduğunu belirten OTİD Genel Müdürü Mustafa Güvenç "Afro-Asia Fintec Hub toplantımızı bugün gerçekleştirdik. Toplantımızın amacı Fintec yani finans teknolojisi olarak isimlendirdiğimiz alanda bir kurumsal yapı inşa etmek esasında dünyada bu tarz yapılar mevcut ancak bunlar daha çok resmi kanallar aracılığıyla inşa ediliyor. Yani bankalar aracılığıyla bankaların bünyesi altında açılan akademiler ve araştırma merkezleri var. Fakat biz ilk defa özel bir kuruluş olarak şirket statüsünde düşünüyoruz bunu. Bu yapımızın bu kurumumuz amacı da Start Up ekosistemini Türkiye'de finans teknolojisi aracılığıyla inşa etmek bu yüzden üç ana ilke etrafında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2020 Haziran ayında düzenleyeceğimiz Finans teknolojisiyle ilgili toplantımız büyük bir ehemmiyete haiz. Zira bu alanında ilk olacak çünkü daha önce Finans teknolojisiyle Start Up ilgili bu kapsamda bir toplantı düzenlenmemişti. 65 ülkeden 1000 uzman katılacak bu toplantıya bu toplantı Türkiye için ciddi bir kazanım olacak" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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