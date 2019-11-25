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Hamsinin kilogram fiyatındaki düşüş sürüyor

Av sezonunun açılmasıyla 30 liradan tezgahlarda yerini alan, geçen hafta ise 25 liradan alıcı bulan Karadeniz hamsisinin kilogram fiyatı bu hafta 20 liraya kadar düştü.
 25 Kasım 2019 19:16
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Hamsinin kilogram fiyatındaki düşüş sürüyor

Av sezonunun açılmasıyla 30 liradan tezgahlarda yerini alan, geçen hafta ise 25 liradan alıcı bulan Karadeniz hamsisinin kilogram fiyatı bu hafta 20 liraya kadar düştü.

Balık sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden Karadeniz hamsisi, kilogram fiyatı ile de vatandaşların yüzünü güldürmeye başladı. 1 Eylül itibariyle denizlerde av yasağının kalkması sonrası balık tezgahlarında 30 liradan yer almaya başlayan Karadeniz hamsisinin kilogram fiyatı bu hafta Çanakkale Balık Hali'nde 20 liraya kadar düştü. Karadeniz hamsisinin yağlı ve lezzetli bir dönemde olduğunu vurgulayan Çanakkaleli balıkçılar ise satışların yoğun olduğunu vurguladı.

"Karadeniz balığı bu fiyattan aşağı düşmez"

Çanakkale Balık Hali'nde uzun yıllardır tezgahtarlık yapan ve Karadeniz hamsisinin kilogram fiyatındaki düşüşü yorumlayan balıkçı Tuncay Dinç, "Bu has Karadeniz hamsisidir. Küçüktür. Samsun'dan geliyor. Bunlar şu an 20 lira ama lezzet bakımından çok güzel. Ufak ama lezzetli. Geçen hafta şu hamsi 25 liraydı. Şu an hamsinin zamanı. İlgi hamsiye doğru yöneldi. Genelde bu hamsinin fiyatı 20 liradan aşağı düşmez. Mesela Ege balığı lezzetsiz olduğu için 10 lira-15 lira olur. Ama Karadeniz balığı bu fiyattan aşağı düşmez. Lezzet bakımından şu an süper. Balığın yağlı bir dönemi. Halkımıza güzel bir Karadeniz hamsisi yemelerini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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