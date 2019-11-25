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YÖK Başkanı Saraç'a Fahri Doktora unvanı

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gelen YÖK Başkanı Yekta Saraç'a Fahri Doktora unvanı verildi.
 25 Kasım 2019 19:53
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YÖK Başkanı Saraç'a Fahri Doktora unvanı

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gelen YÖK Başkanı Yekta Saraç'a Fahri Doktora unvanı verildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç çeşitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. YÖK Başkanı Yekta Saraç'a Azerbaycan Diller Üniversitesi'de Fahri Doktora unvanı verildi.

YÖK Başkanı Saraç, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında dostluk ve işbirliğinin güçlendirilmesinde, eğitim alanında işbirliğinin gelişmesinde gösterdiği hizmetlerden dolayı Azerbaycan Diller Üniversitesinde Fahri Doktora unvanına layık görüldü.

Fahri Doktora unvanın verilmesinden gurur ve mutluluk duyduğunu belirten Saraç, "İki devlet fakat tek millet unsurunu biz her zaman önümüzde temel bir ilke olarak tutuyoruz. İki ülke arasında pek çok alanda anlaşmalar yapılıyor, mutabakatlar imzalanıyor fakat bunların en değerlisi eğitim, maarif, tahsil alanındaki anlaşmalar, mutabakatlar. Çünkü, en uzun vadeli ve nesillere uzayacak şekilde tesiri olan anlaşmalar, bu anlaşmalar. Biz iki ülke arasındaki, eğitim sahasında, ilim alanında, üniversite alanındaki işbirliklerini fevkalade önemsiyoruz" dedi.

Azerbaycan Türkçesini önemsediklerini ifade eden Saraç, "Ülkemizde Azerbaycan Türkçesine çok önem veriyoruz. Üniversitemizde bununla ilgili 4 yıllık bir programımız var. Böyle bir programda Azerbaycan Türkçesinin, edebiyatını, kültürünü tanıtmaya çalışıyoruz. Hem Türkiye, hem Azerbaycan en büyük servetine, yani dil servetine sahip çıktı, bunu geliştiriyor. Türkçe yaşayan dünya dilleri arasında en eski, en köklü diller arasındadır, çok geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Bize, Türk Yüksek Öğretimi, Türk Üniversiteleri ile bu üniversite arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmeye daha fazla dikkat etmem lazım. Bunu bir vazife olarak kabul ediyorum ve bu hususta da elimizden gelen gayreti sarf edeceğimizi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektör Kemal Abdullah ise yaptığı konuşmada, YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın üniversitenin Fahri Doktorlar listesine katılmasını büyük bir sevinçle karşıladığını belirtti.

Türk Araştırma Merkezi açıldı

YÖK Başkanı Yekta Saraç, Azerbaycan Diller Üniversitesi bünyesinde olan Türk Araştırma Merkezi'nin açılışını da gerçekleştirdi.

YÖK Başkanı Saraç, Bakü temasları kapsamında yarın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşme gerçekleştirecek ve Bakü Devlet Üniversitesi'nin kuruluşunun 100. yıl programına katılacak.

Azerbaycan Diller Üniversitesindeki oturuma Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan Eğitim Bakanı Yardımcısı İdris İsayev, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, eski Başbakan Nevruz Mammadov başta olmak üzere akademisyenler, öğretmen ve çok sayıda öğrenci katıldı.
İhlas Haber Ajansı
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