Direksiyon başında video izleyen sürücüye para cezası
|25 Kasım 2019 20:23
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Konya'da direksiyon başında cep telefondun video izleyen ve ismi açıklanmayan yolcu otobüsü şoförüne, 'Seyir halinde cep telefonu kullanmak' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından toplam 343 lira para cezası uygulandı.
Görüntüler, Konya-Ankara seferini yapan bir yolcu otobüsünde kaydedildi. İsmi bilinmeyen otobüs şoförü direksiyon başında cep telefonundan Whatsapp durumlarına baktı, diğer eliyle de kahvesini içti. Sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü yolda, 100 km hızla seyrederken sürücünün yaptığı bu tehlikeli hareketler bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçen Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü belirleyip hakkında 'Seyir halinde cep telefonu kullanmak' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından toplam 343 lira para cezası uygulandı.
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