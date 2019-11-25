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Kızını rahatsız eden kişiyi silahla yaraladı

Malatya'da bir baba kızını rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi av tüfeğiyle yaraladı.
 25 Kasım 2019 21:08
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Kızını rahatsız eden kişiyi silahla yaraladı

Malatya'da bir baba kızını rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi av tüfeğiyle yaraladı.

İddiaya göre, Y.C, bir süre önce arkadaşlıklarını bitirmek isteyen B.U'nun Çöşnük Mahallesi Neva Sokak'taki evinin önüne giderek rahatsızlık verdi.

Durumu öğrenen baba Z.K, evinden çıkarak ruhsatsız av tüfeğiyle Y.C'nin otomobiline doğru ateş açtı.

Hafif yaralanan Y.C, 112 Acil Servis ekibince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Z.K, kullandığı av tüfeğiyle gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
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