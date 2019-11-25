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Kadınların yüzde 35'i şiddete maruz kalıyor

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı:- "Dünya Sağlık Örgütünün yayımladığı rapora göre, dünyadaki kadınların yüzde 35'i şiddete maruz kalıyor. Kadim değerlerimiz bize kadını aşağılamayı, engellemeyi, yok saymayı, kadına şiddet göstermeyi değil, onu değerli kılmayı, hakkını teslim etmeyi emreder"
 25 Kasım 2019 21:18
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Kadınların yüzde 35'i şiddete maruz kalıyor

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezince "Kadına Yönelik Şiddete Dur De" sloganıyla Nene Hatun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, kadına yönelik şiddetin tüm dünyada çok yaygın karşılaşılan problem olduğunu belirtti.

Çomaklı, "Dünya Sağlık Örgütünün yayımladığı rapora göre, dünyadaki kadınların yüzde 35'i şiddete maruz kalıyor. Kadim değerlerimiz bize kadını aşağılamayı, engellemeyi, yok saymayı, kadına şiddet göstermeyi değil, onu değerli kılmayı, hakkını teslim etmeyi emreder." dedi.

Ülkedeki şiddet oranlarının dünyadaki oranlara benzer seviyede olduğunu aktaran Çomaklı, bu sorunla ilgili çözüm arayışlarına ve yapılan hukuksal düzenlemelere rağmen konunun halen ülke gündeminde yer bulduğunu dile getirdi.

Rektör Çomaklı, çok sayıda kadının şiddete ve tacize uğrayıp cinayete kurban gittiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Kadına yönelik yapılan bu aşağılık muameleleri milli, manevi ve insani değerlerin gereği tüm erkekler adına kınamaktayım. Bu sorunların giderilmesine yönelik alınan her kararın destekçisiyim. Üniversitemiz ailenin, toplumun ve ülkenin güçlenmesi ve kadın sorunlarının çözümü için kadının güçlenmesi gerektiğine inanmaktadır. Bu bağlamda, üniversitemizde kadının toplumsal statüsünün güçlendirilmesi, kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlanması, kadına yönelik şiddet ve istismarın ortadan kaldırılması doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır."

Kadına yönelik şiddetin yalnızca kadınları ilgilendiren durum olmayıp tüm toplumu ilgilendirdiğini vurgulayan Çomaklı, şiddetin önlenmesinde de tüm toplumun sorumluluk sahibi olduğunu ifade etti.

Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Reva Balcı Akpınar da kadına yönelik şiddetin, kadınların insan haklarından yararlanmalarını ciddi biçimde engellediğini dile getirdi.

Kadına yönelik şiddet fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel boyutta ortaya çıktığını anlatan Balcı, "Kadına şiddet, erkeklerin kadınlar üzerindeki baskı aracı, güçlünün güçsüzü istismar etmesinin en ciddi ve trajik biçimidir. Bu istismarın sona erdirilmesi için kadının her alanda güçlendirilmesi çok önemli." ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında İletişim Fakültesi akademisyen ve öğrencilerince ülkedeki kadın cinayetlerinin konu edildiği "Şiddetin Sıradan Yüzleri" isimli fotoğraf sergisi de açıldı.

- ETÜ'de "kadın" temalı öğrenci sempozyumu

Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) öğrencilerin katılımıyla Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezince "Kadın" temalı öğrenci sempozyumu gerçekleştirildi.

Bildirilerde kadın sorunlarının çeşitli disiplin ve gelenekler bağlamında ele alındığı sempozyum, felsefe, tarih, psikoloji, Türk dili ve edebiyatı, iktisat, bilgisayar ve moleküler biyoloji ve genetik bölümündeki öğrencilerinin katılımıyla 4 oturumda yapıldı.

Sempozyum sonrası ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, konuşmacılara teşekkür belgesi verdi.
Anadolu Ajansı
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