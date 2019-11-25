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Mehmetçiğe Kadına Şiddete Mücadele eğitimi verildi

Milli Savunma Bakanlığı, birliklerde vatani görevini yapan 680 bin 193 erbaş ve ere "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" eğitimleri verildiğini belirtti.
 25 Kasım 2019 21:28
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Mehmetçiğe Kadına Şiddete Mücadele eğitimi verildi

Milli Savunma Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında 22 Ocak 2019'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele (KYŞM) Ulusal Eylem Planı (2016-2020)" çerçevesinde, "Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler" ile "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konularında özellikle erbaş ve erlerin farkındalıklarını artırmak hedefinden yola çıkarak "Kadının Güçlenmesi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, İşbirliği ve Eşgüdümün Arttırılmasına Dair Protokol"ünün imzalandığı anımsatıldı.

Bu kapsamda, erbaş ve erlere, askerlik hizmetine başlangıç tarihinden terhisine kadar olan dönemde bir defa olmak üzere "Kadının Güçlenmesi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Programı" uygulandığı bildirilerek, "Erbaş/erlere eğitim vermek üzere şu ana kadar 10 bin 262 lider personel eğitim almış, 42 bin 375'i 2019 yılı içinde olmak üzere şu ana kadar 680 bin 193 erbaş/ere 'Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler' ile 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' eğitimleri verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı
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