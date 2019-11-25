Salda Gölü Tabiat Parkı alanı genişletildi
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü çevresinde bulunan Salda Gölü Tabiat Parkı alanının genişletildiği bildirildi.
|25 Kasım 2019 21:38
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Burdur Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yürüttükleri çalışmalarla Salda Gölü'nü korumaya devam ettiklerini aktardı.
Salda Gölü Tabiat Parkı'nın 120 dekar olan alanının 2019'da 570 dekara çıkarıldığını kaydeden Vali Şıldak, "İlave edilen 450 dekar alan, kontrolsüz girişlerin ve kirlenmenin önlenmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğümüzce doğal dokuya uygun olarak ahşap direkli kafes telle çevrilerek koruma altına alındı." ifadelerini kullandı.
Şıldak, mesajını "Salda Gölü doğal ve güzel kalacak" etiketiyle paylaştı.
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