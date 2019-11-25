1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Salda Gölü Tabiat Parkı alanı genişletildi

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü çevresinde bulunan Salda Gölü Tabiat Parkı alanının genişletildiği bildirildi.
 25 Kasım 2019 21:38
Yazdır
Salda Gölü Tabiat Parkı alanı genişletildi

Burdur Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yürüttükleri çalışmalarla Salda Gölü'nü korumaya devam ettiklerini aktardı.

Salda Gölü Tabiat Parkı'nın 120 dekar olan alanının 2019'da 570 dekara çıkarıldığını kaydeden Vali Şıldak, "İlave edilen 450 dekar alan, kontrolsüz girişlerin ve kirlenmenin önlenmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğümüzce doğal dokuya uygun olarak ahşap direkli kafes telle çevrilerek koruma altına alındı." ifadelerini kullandı.

Şıldak, mesajını "Salda Gölü doğal ve güzel kalacak" etiketiyle paylaştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yoğun trafikte yolda kalan otomobili zabıtalar kurtardı
25 Kasım 2019 23:36		 'Sakin şehir' Halfeti sonbaharda ziyaretçilerini büyülüyor
25 Kasım 2019 21:43
Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
25 Kasım 2019 19:04		 İzmir için kuvvetli yağış uyarısı
25 Kasım 2019 18:34
Köydeki suya ilgi çok olunca çeşmeye otomat takıldı
25 Kasım 2019 16:00		 Ankara Büyükşehir'den üniversite öğrencilerine burs projesi
25 Kasım 2019 15:53
Tarım alanlarını moloz ve çöple doldurdular
25 Kasım 2019 14:17		 'Dipsiz göle, suyu doldurursanız ancak havuz olur'
25 Kasım 2019 14:02
6 yaşında, okuduğu kitap sayısı ile Guinness Rekorlar Kitabına girdi
25 Kasım 2019 13:51		 Otomobil yolda arızalandı, sürücüye zabıtalar yardım etti
25 Kasım 2019 13:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:00 - İhtiyaç kredisinde duyulamış oran: %0,9923:36 - Yoğun trafikte yolda kalan otomobili zabıtalar kurtardı23:30 - Eylül'ü kadın polis müdürü hayata bağladı23:23 - Arkadaşının yerine sınavıa girdi, gözaltına alındı23:18 - Vali Toprak, 1 yıl içerisinde 3 defa gündeme oturdu23:13 - 'Eğitim başta olmak üzere tüm kurumlara liyakati getirmeliyiz'23:08 - Tarım ve Orman İl Müdürü göreve başladı23:03 - Ekolojik Kreş'te öğrenciler çiftlik hayatını öğreniyor22:59 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü22:55 - Öğrencileri için odun kırıp, soba yakıyor
22:51 - Bakan Gül: Çocuk teslim merkezleri kurulacak22:47 - Okul önündeki yaya geçidinde öğrenciye otomobil çarptı22:43 - Patlayıcı yüklü otomobil davasında karar verildi22:38 - Avukatın şüpheli ölümü! Acı detay ortaya çıktı22:33 - Bölücü terör örgütünden kopuşlar sürüyor22:28 - Antalyaspor'u Nazım Sangare ipten aldı!22:23 - Halk eğitim merkezinin 84 yaşındaki öğrencisi: Nazmiye nine22:18 - Görme engellilerin hayatı bu uygulamayla kolaylaşacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Konya Valisi'nin, bacak bacak üstüne attığı için, bir öğretmene herkesin içinde tepki göstermesini;
ÇOK OKUNANLAR
İhtiyaç kredisinde duyulamış oran: %0,99
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
22.11.2019 galatasaray vs basaksehir maci 1
Yaşar büyükanıt 1
şu an çalan şarkı 1
22.11.2019 asvel vs fenerbahce maci 1
dipsiz göl'ün yok edilmesi 2
islam slimani 1
fatih terim'in istifa etmesi 1
26.11.2019 galatasaray vs c.brugge maci 1
asgari ücret tespit komisyonu 2
kimse bana ne mutlu türküm diyene dedirtemez 1
SON İLANLAR
Ordu Çaybaşı SYDV Personel Alım İlanı
Kütahya Şaphane SYDV Personel Alım İlanı
Bingöl Karlıova SYDV Personel Alım İlanı
Bulanık Belediyesi 7 İşçi Alacak
Konya Teknik Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1000 işçi alacak
Et ve Süt Kurumu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı 30 Mütercim Alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam