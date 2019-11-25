1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ana caddelerde oturanlarda kanser riski daha fazla

Ana caddelere 50 metre mesafede ikamet eden kişilerde akciğer kanseri riskinin yüzde 10 arttığı kaydedildi.
 25 Kasım 2019 21:53
Yazdır
Ana caddelerde oturanlarda kanser riski daha fazla

Bilim insanları kentlerde ana caddelerdeki hava kirliliğinin yakın çevredeki evlerde büyüyen çocuklarda akciğer gelişimini olumsuz etkilediğini bildirdi.

BBC'de yer alan habere göre, İngiltere'nin King's College Üniversitesinden bilim insanları, hava kirliliğinin halk sağlığına etkileri üzerine yaptıkları araştırmada, ana caddelerdeki hava kirliliğinin çocuklarda akciğer gelişimine yüzde 14'e varan oranda ket vurduğunu tespit etti.

İngiltere'nin en büyük kentlerinde ana caddelere yakın bölgelerde ikamet eden vatandaşların sağlık durumunu 13 tür akciğer ve solunum rahatsızlığı açısından nüfusun geri kalanıyla karşılaştıran araştırmada, hava kirliliğinin çocukların akciğer gelişimini Oxford'da yüzde 14, Londra'da yüzde 13, Birmingham'da yüzde 8, Liverpool'da yüzde 5, Southampton'da yüzde 4 ve Nottingham'da yüzde 3 azalttığını belirledi.

Kanser riski de artıyor

Araştırmacılar ayrıca, ana caddelere 50 metre mesafede ikamet eden kişilerde akciğer kanseri riskinin yüzde 10 arttığını kaydetti.

Bilim insanları hava kirliliğinin 5'te 1 oranında azaltılması halinde çocuklardaki binlerce bronşit vakasının önlenebileceğine dikkati çekti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'de 12 milyonun üzerinde diyabet hastası var
25 Kasım 2019 22:03		 5 yıl kullanılan bir yatakta 10 milyon mite yaşıyor
25 Kasım 2019 21:58
Kanser hastalarında kalp ve damar hastalıkları riski artıyor
25 Kasım 2019 10:36		 Türk mühendislerden diyabete özel aplikasyon
23 Kasım 2019 20:53
Çocukları 'babaanne usulü' besleyin uyarısı
23 Kasım 2019 12:40		 Gıdada bilgi kirliliğine son
22 Kasım 2019 11:59
Bakan Koca'dan 3-6 yaş arası çocuklar için '20 dakika' uyarısı
22 Kasım 2019 11:33		 Türkiye'de antibiyotik kullanımı çok yüksek
22 Kasım 2019 11:32
Ehliyet için sağlık raporu veren doktorlara 'boy ve kilo' uyarısı
22 Kasım 2019 11:07		 Yatağa bağımlı hastalara 'grip aşısı yaptırın' önerisi
21 Kasım 2019 21:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:00 - İhtiyaç kredisinde duyulamış oran: %0,9923:36 - Yoğun trafikte yolda kalan otomobili zabıtalar kurtardı23:30 - Eylül'ü kadın polis müdürü hayata bağladı23:23 - Arkadaşının yerine sınavıa girdi, gözaltına alındı23:18 - Vali Toprak, 1 yıl içerisinde 3 defa gündeme oturdu23:13 - 'Eğitim başta olmak üzere tüm kurumlara liyakati getirmeliyiz'23:08 - Tarım ve Orman İl Müdürü göreve başladı23:03 - Ekolojik Kreş'te öğrenciler çiftlik hayatını öğreniyor22:59 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü22:55 - Öğrencileri için odun kırıp, soba yakıyor
22:51 - Bakan Gül: Çocuk teslim merkezleri kurulacak22:47 - Okul önündeki yaya geçidinde öğrenciye otomobil çarptı22:43 - Patlayıcı yüklü otomobil davasında karar verildi22:38 - Avukatın şüpheli ölümü! Acı detay ortaya çıktı22:33 - Bölücü terör örgütünden kopuşlar sürüyor22:28 - Antalyaspor'u Nazım Sangare ipten aldı!22:23 - Halk eğitim merkezinin 84 yaşındaki öğrencisi: Nazmiye nine22:18 - Görme engellilerin hayatı bu uygulamayla kolaylaşacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Konya Valisi'nin, bacak bacak üstüne attığı için, bir öğretmene herkesin içinde tepki göstermesini;
ÇOK OKUNANLAR
İhtiyaç kredisinde duyulamış oran: %0,99
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rabia naz vatan'ın mavi balina oyununu oynadığını duydum 1
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 1
24.11.2019 y.malatyaspor vs fenernahce maci 3
şu an çalan şarkı 1
kimse bana ne mutlu türküm diyene dedirtemez 1
euroleague fantasy challenge 1
22.11.2019 asvel vs fenerbahce maci 1
hereke halısı 1
22.11.2019 galatasaray vs basaksehir maci 1
can yaman'ın sürekli oyuncu tutup kendisine çığlık attırtması 1
SON İLANLAR
Ordu Çaybaşı SYDV Personel Alım İlanı
Kütahya Şaphane SYDV Personel Alım İlanı
Bingöl Karlıova SYDV Personel Alım İlanı
Bulanık Belediyesi 7 İşçi Alacak
Konya Teknik Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1000 işçi alacak
Et ve Süt Kurumu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı 30 Mütercim Alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam