Ana caddelerde oturanlarda kanser riski daha fazla
|25 Kasım 2019 21:53
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Bilim insanları kentlerde ana caddelerdeki hava kirliliğinin yakın çevredeki evlerde büyüyen çocuklarda akciğer gelişimini olumsuz etkilediğini bildirdi.
BBC'de yer alan habere göre, İngiltere'nin King's College Üniversitesinden bilim insanları, hava kirliliğinin halk sağlığına etkileri üzerine yaptıkları araştırmada, ana caddelerdeki hava kirliliğinin çocuklarda akciğer gelişimine yüzde 14'e varan oranda ket vurduğunu tespit etti.
İngiltere'nin en büyük kentlerinde ana caddelere yakın bölgelerde ikamet eden vatandaşların sağlık durumunu 13 tür akciğer ve solunum rahatsızlığı açısından nüfusun geri kalanıyla karşılaştıran araştırmada, hava kirliliğinin çocukların akciğer gelişimini Oxford'da yüzde 14, Londra'da yüzde 13, Birmingham'da yüzde 8, Liverpool'da yüzde 5, Southampton'da yüzde 4 ve Nottingham'da yüzde 3 azalttığını belirledi.
Kanser riski de artıyor
Araştırmacılar ayrıca, ana caddelere 50 metre mesafede ikamet eden kişilerde akciğer kanseri riskinin yüzde 10 arttığını kaydetti.
Bilim insanları hava kirliliğinin 5'te 1 oranında azaltılması halinde çocuklardaki binlerce bronşit vakasının önlenebileceğine dikkati çekti.
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