1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Görme engellilerin hayatı bu uygulamayla kolaylaşacak

Görme engelliler, eğitim ve iş hayatında karşılaştıkları sorunları bilgisayarları ve mobil cihazlarına indirecekleri uygulamayla aşabilecek.
 25 Kasım 2019 22:18
Yazdır
Görme engellilerin hayatı bu uygulamayla kolaylaşacak

Görme engellilerin, eğitim ve iş hayatında karşılaştıkları problemlere çözüm arayacakları platform hayata geçirildi.

Avrupa Birliği Delegasyonu ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) desteğiyle, Eğitimde Görme Engelliler Derneğince (EGED) kullanıma sunulan "Engelsiz Destek Gönüllü Ağı Platformu"nda görme engelliler, online olarak sorunlarını ilettikleri gören bireylerden anlık yardım alabilecek.

Kullanıcılar, iOS ve Android işletim sistemli telefonlara özel tasarlanan mobil uygulama ile erişebileceği platforma, bilgisayar ortamında ise "engelsizdestek.org" adresinden ulaşabilecek.

Üyelik şartı isteyen uygulamada görme engellilerden engel durumlarını belirten belgeleri yüklemeleri de isteniyor.

Görme engelliler platformda ihtiyaç duydukları talebe ilişkin oluşturacağı ilana, yaşadığı ili, ihtiyaç duyduğu talebe karşılık verecek gönüllüde bulunması gereken özellikleri, faaliyetin hangi zaman aralıklarında gerçekleşeceğini ve özel ayrıntıları belirterek sorunlarına çözüm arayacak.

Görme engellilerle gönüllüleri bir araya getiriyor

Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED) Başkanı Emre Taşgın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, platformla erişebilirlik ihtiyacı duyan görme engelliler ile onlara destek vermek isteyen gönüllüleri buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Görme engellilerin eğitim hayatlarında el yazısından oluşan notlardan faydalanamadığını ifade eden Taşgın, "Biz görmediğimiz için bunları okuyamıyoruz. Böyle bir durumda ya bunun seslendirilmesi ya da 'Word' gibi dijital yazı programına dönüştürülmesi gerekiyor. Eğer Üniversiteden destek alamıyorsa. Platformda ilan başvurusu açarak 'beş sayfalık bir ders notum var, seslendirecek ya da yazılı hale dönüştürecek birisine ihtiyaç duyuyorum.' diyecek. Gönüllü kişinin de destek olacağını belirttiği anda eşleşme başlamış oluyor." diye konuştu.

Herhangi bir sınava hazırlanmak isteyen görme engellilerin, platformdan faydalanabildiğini vurgulayan Taşgın, ders notlarını seslendirecek gönüllülere ulaşarak sorununa çözüm bulabileceğini kaydetti.

Eğitim ve istihdam olarak iki başlık altında ele aldık

"Platformu Eğitim ve istihdam olarak iki başlık altında ele aldık"

"Örneğin bir görme engelli öğretmen arkadaşımız sınav kağıtlarını erişilebilir hale getirmek için destek isteyebilir ya da yazılı halde bulunan dokümanın seslendirilmesiyle ilgili istihdamda bir sorun yaşanırsa destek de bulunabilirler. Görme engelli aileler çocuklarının ders takibini yapma noktasında faydalanabilirler.

Görme engellilerin eğitim ve iş hayatında karşılaştıkları problemlerin giderilmesi noktasında platform aracılığıyla önemli bir boşluğu dolduruyoruz. Katkı sağlamak isteyen ciddi bir gönüllü kitlesi var. Bir ay önce hayata geçen sitemizde yaklaşık 200 üyemiz var."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eylül'ü kadın polis müdürü hayata bağladı
25 Kasım 2019 23:30		 Avukatın şüpheli ölümü! Acı detay ortaya çıktı
25 Kasım 2019 22:38
Halk eğitim merkezinin 84 yaşındaki öğrencisi: Nazmiye nine
25 Kasım 2019 22:23		 Kadınların yüzde 35'i şiddete maruz kalıyor
25 Kasım 2019 21:18
Kadın girişimci devlet desteğiyle mantar tesisi kurdu
25 Kasım 2019 20:38		 MFÖ'den ödül açıklaması: Onur duyduk
25 Kasım 2019 20:28
Üniversiteli Özcan, tedavi gördüğü hastanede öldü
25 Kasım 2019 20:13		 70 yıl sonra dedektif gibi iz sürüp öğretmenini buldu
25 Kasım 2019 19:58
Atmosferdeki sera gazı yoğunluğu 2018'de rekor seviyeye ulaştı
25 Kasım 2019 18:59		 Jandarmadan Mehmetçik Vakfı'na bağış yapan öğrencilere ziyaret
25 Kasım 2019 18:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:00 - İhtiyaç kredisinde duyulamış oran: %0,9923:36 - Yoğun trafikte yolda kalan otomobili zabıtalar kurtardı23:30 - Eylül'ü kadın polis müdürü hayata bağladı23:23 - Arkadaşının yerine sınavıa girdi, gözaltına alındı23:18 - Vali Toprak, 1 yıl içerisinde 3 defa gündeme oturdu23:13 - 'Eğitim başta olmak üzere tüm kurumlara liyakati getirmeliyiz'23:08 - Tarım ve Orman İl Müdürü göreve başladı23:03 - Ekolojik Kreş'te öğrenciler çiftlik hayatını öğreniyor22:59 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü22:55 - Öğrencileri için odun kırıp, soba yakıyor
22:51 - Bakan Gül: Çocuk teslim merkezleri kurulacak22:47 - Okul önündeki yaya geçidinde öğrenciye otomobil çarptı22:43 - Patlayıcı yüklü otomobil davasında karar verildi22:38 - Avukatın şüpheli ölümü! Acı detay ortaya çıktı22:33 - Bölücü terör örgütünden kopuşlar sürüyor22:28 - Antalyaspor'u Nazım Sangare ipten aldı!22:23 - Halk eğitim merkezinin 84 yaşındaki öğrencisi: Nazmiye nine22:18 - Görme engellilerin hayatı bu uygulamayla kolaylaşacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Konya Valisi'nin, bacak bacak üstüne attığı için, bir öğretmene herkesin içinde tepki göstermesini;
ÇOK OKUNANLAR
İhtiyaç kredisinde duyulamış oran: %0,99
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 1
24.11.2019 y.malatyaspor vs fenernahce maci 3
euroleague fantasy challenge 1
asgari ücret tespit komisyonu 2
26.11.2019 galatasaray vs c.brugge maci 1
ekrem imamoğlu 1
hereke halısı 1
rabia naz vatan'ın mavi balina oyununu oynadığını duydum 1
islam slimani 1
Yaşar büyükanıt 1
SON İLANLAR
Ordu Çaybaşı SYDV Personel Alım İlanı
Kütahya Şaphane SYDV Personel Alım İlanı
Bingöl Karlıova SYDV Personel Alım İlanı
Bulanık Belediyesi 7 İşçi Alacak
Konya Teknik Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1000 işçi alacak
Et ve Süt Kurumu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı 30 Mütercim Alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam