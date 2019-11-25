1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Halk eğitim merkezinin 84 yaşındaki öğrencisi: Nazmiye nine

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan Nazmiye Eker, yarım asrı aşkın süredir halk eğitim merkezi kurslarına devam ediyor, sınıf arkadaşlarıyla tecrübelerini paylaşıyor
 25 Kasım 2019 22:23
Yazdır
Halk eğitim merkezinin 84 yaşındaki öğrencisi: Nazmiye nine

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Nazmiye Eker, katıldığı halk eğitim merkezi kurslarında öğrenme isteği ve çalışma azmiyle takdir topluyor.

Bir komşusunun tavsiyesiyle 52 yıl önce, o dönem yaşadığı Tokat'ta halk eğitim merkezinin açtığı dokuma kursuna başlayan Eker, daha sonra Suluova ilçesine yerleşti ve burada da halk eğitim merkezinde el sanatlarıyla ilgili kursları kaçırmadı.

Halk eğitim merkezlerinden çeşitli branşlarda aldığı onlarca sertifikası bulunan, öğrendiği el sanatları ile ev ekonomisine katkıda bulunan Eker, halen iğne oyası, dokuma ve bez bebek yapımı gibi el sanatları kurslarına katılarak hem öğreniyor hem de sınıfta bulunan gençlere tecrübelerini aktarıyor.

İlerleyen yaşına rağmen kurslara büyük bir heyecanla gelen Eker'i, yürüme güçlüğü çektiği için, halk eğitim merkezi görevlileri, evinden alarak kursa getiriyor, kurs bitiminde tekrar evine bırakıyor.

"Öğrenmenin yaşı yok"

Eker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde canının çok sıkıldığını, kursların kendisi için çok güzel ve eğlenceli geçtiğini söyledi.

Kurslara katılmaktan hiç bıkmadığını ve öğrenme isteğini hiç kaybetmediğini anlatan Eker, "Arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz çok iyi, derslerimiz çok neşeli geçiyor. Gençler eğitim almaktan bıkmasın, becerdikleri işi yapsınlar, el sanatlarını devam ettirsinler. Annelerine babalarına saygılı olsunlar. Öğrenmenin yaşı yok, ben iğne oyasını bilmiyordum mesela şimdi, hocamın sayesinde onu öğreniyorum." diye konuştu.

Yeni şeyler öğrenince çok mutlu olduğunu ifade eden Eker, "El işi veya örgü yapmayınca ben duramam. Allah bana ömür verdiği sürece ben buraya geleceğim, eğitim alacağım, yeni şeyler öğreneceğim. Öğretmenlerimiz beni kabul ettiği sürece geleceğim, şu an burada olmaktan çok mutluyum." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eylül'ü kadın polis müdürü hayata bağladı
25 Kasım 2019 23:30		 Avukatın şüpheli ölümü! Acı detay ortaya çıktı
25 Kasım 2019 22:38
Görme engellilerin hayatı bu uygulamayla kolaylaşacak
25 Kasım 2019 22:18		 Kadınların yüzde 35'i şiddete maruz kalıyor
25 Kasım 2019 21:18
Kadın girişimci devlet desteğiyle mantar tesisi kurdu
25 Kasım 2019 20:38		 MFÖ'den ödül açıklaması: Onur duyduk
25 Kasım 2019 20:28
Üniversiteli Özcan, tedavi gördüğü hastanede öldü
25 Kasım 2019 20:13		 70 yıl sonra dedektif gibi iz sürüp öğretmenini buldu
25 Kasım 2019 19:58
Atmosferdeki sera gazı yoğunluğu 2018'de rekor seviyeye ulaştı
25 Kasım 2019 18:59		 Jandarmadan Mehmetçik Vakfı'na bağış yapan öğrencilere ziyaret
25 Kasım 2019 18:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:23 - Arkadaşının yerine sınavıa girdi, gözaltına alındı23:18 - Vali Toprak, 1 yıl içerisinde 3 defa gündeme oturdu23:13 - 'Eğitim başta olmak üzere tüm kurumlara liyakati getirmeliyiz'23:08 - Tarım ve Orman İl Müdürü göreve başladı23:03 - Ekolojik Kreş'te öğrenciler çiftlik hayatını öğreniyor22:59 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü22:55 - Öğrencileri için odun kırıp, soba yakıyor22:51 - Bakan Gül: Çocuk teslim merkezleri kurulacak22:47 - Okul önündeki yaya geçidinde öğrenciye otomobil çarptı22:43 - Patlayıcı yüklü otomobil davasında karar verildi
22:38 - Avukatın şüpheli ölümü! Acı detay ortaya çıktı22:33 - Bölücü terör örgütünden kopuşlar sürüyor22:28 - Antalyaspor'u Nazım Sangare ipten aldı!22:23 - Halk eğitim merkezinin 84 yaşındaki öğrencisi: Nazmiye nine22:18 - Görme engellilerin hayatı bu uygulamayla kolaylaşacak22:13 - Tank avcıları muharebe sahasına ısınıyor22:08 - İzmir'de suya yüzde 15 zam geldi22:03 - Türkiye'de 12 milyonun üzerinde diyabet hastası var
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Konya Valisi'nin, bacak bacak üstüne attığı için, bir öğretmene herkesin içinde tepki göstermesini;
ÇOK OKUNANLAR
7 arkadaş, 32 yıl sonra öğretmenlerini böyle ziyaret etti
Valinin uyardığı kişi öğretmen değilmiş!
KDK'dan, polislerin ek görevlendirmesi için önemli karar
Öğretmenin platonik aşkı olaylı bitti
Oğlunu, karakoldan çıkartan Yargıtay üyesi
Polis Akademisi Başkanı, polis alımındaki sınav sistemini anlattı
Din görevlileri maaşlarını faizsiz sistemden çekecek
Aile Bakanlığının sözleşmeli ilanına başvuracak adaylar, 2019/2 KPSS'de tercih yapabilecek mi?
MEB'den, 'sözleşmeli öğretmenlere yolluk ödemeyin' yazısı
Banka masraflarına fren geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
concorde yanılımı 3
kimse bana ne mutlu türküm diyene dedirtemez 1
rabia naz vatan'ın mavi balina oyununu oynadığını duydum 1
hereke halısı 1
şu an çalan şarkı 1
22.11.2019 asvel vs fenerbahce maci 1
can yaman'ın sürekli oyuncu tutup kendisine çığlık attırtması 1
22.11.2019 galatasaray vs basaksehir maci 1
nikola kalinic 1
fatih terim'in istifa etmesi 1
SON İLANLAR
Ordu Çaybaşı SYDV Personel Alım İlanı
Kütahya Şaphane SYDV Personel Alım İlanı
Bingöl Karlıova SYDV Personel Alım İlanı
Bulanık Belediyesi 7 İşçi Alacak
Konya Teknik Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1000 işçi alacak
Et ve Süt Kurumu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı 30 Mütercim Alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam