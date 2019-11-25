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Antalyaspor'u Nazım Sangare ipten aldı!

Süper Lig'in 12. haftasının kapanış maçında Antalyaspor ile Gaziantep 1-1 berabere kaldı.
 25 Kasım 2019 22:28
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Antalyaspor'u Nazım Sangare ipten aldı!

Süper Lig'in 12. haftasının kapanış maçında Antalyaspor, evinde Gaziantep'i konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi

Gaziantep 37. dakikada Papy Djiloboji ile 1-0 öne geçerken 85. dakikada Nazım Sangare eşitliği sağladı.

Antalyaspor 12 puana yükselirken Gaziantep 16 puanla haftayı kapadı.

Stat: Antalya

Hakemler: Hüseyin Göçek, Abdullah Bora Özkara, Deniz Caner Özaral

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Bahadır Öztürk (Dk.70 Serdar Özkan), Charles, Celustka, Nazım Sangare, Ufuk Akyol, Hakan Özmert, Tarık Çamdal (Dk. 82 Doğukan Sinik), Chahechouhe, Amilton (Dk. 40 Leschuk), Mukariu

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Güray Vural, Jefferson, Diarra, Furkan Soyalp (Dk. 77 Pawlowski), Twumasi (Dk.74 Chibsah), Kayode (Dk. 87 Kenan Özer)

Goller: Dk. 37 Djilobodji (Gaziantep FK), Dk. 84 Nazım Sangare (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Furkan Soyalp, Dk. 20 Jefferson, Dk. 33 Oğuz Ceylan (Gaziantep FK) Dk. 45 Charles, 90 5 Mukariu (Antalyaspor)
Memurlar.Net
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