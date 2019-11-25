Bölücü terör örgütünden kopuşlar sürüyor
İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin Ayn El-Arap bölgesinden Şanlıurfa'ya gelen 2 PKK/YPG'li teröristin silahları ve telsizleriyle birlikte güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi
|25 Kasım 2019 22:33
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İçişleri Bakanlığı, 2 PKK/YPG'li teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu belirtti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yurt içinde ve dışında yürütülen terörle mücadele operasyonları sonucu bölücü terör örgütü PKK/PYD'de çözülmelerin hızlandığı, örgütten kaçışların ve teslim olmaların arttığı ifade edildi.
Açıklamada, "25 Kasım 2019 tarihinde, Suriye Ayn El-Arap bölgesinden 2 terörist, İçişleri Bakanlığı unsurlarından Jandarma ikna timlerinin titiz çalışmaları neticesinde, M-16 silahı ve telsizleri ile birlikte Suriye'den kaçarak Şanlıurfa'da sınır birliklerine teslim olmuştur." bilgisine yer verildi.
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