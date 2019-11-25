1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bölücü terör örgütünden kopuşlar sürüyor

İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin Ayn El-Arap bölgesinden Şanlıurfa'ya gelen 2 PKK/YPG'li teröristin silahları ve telsizleriyle birlikte güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi
 25 Kasım 2019 22:33
Yazdır
Bölücü terör örgütünden kopuşlar sürüyor

İçişleri Bakanlığı, 2 PKK/YPG'li teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yurt içinde ve dışında yürütülen terörle mücadele operasyonları sonucu bölücü terör örgütü PKK/PYD'de çözülmelerin hızlandığı, örgütten kaçışların ve teslim olmaların arttığı ifade edildi.

Açıklamada, "25 Kasım 2019 tarihinde, Suriye Ayn El-Arap bölgesinden 2 terörist, İçişleri Bakanlığı unsurlarından Jandarma ikna timlerinin titiz çalışmaları neticesinde, M-16 silahı ve telsizleri ile birlikte Suriye'den kaçarak Şanlıurfa'da sınır birliklerine teslim olmuştur." bilgisine yer verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Patlayıcı yüklü otomobil davasında karar verildi
25 Kasım 2019 22:43		 MSB: Irak kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
25 Kasım 2019 20:43
Erdoğan'ı, Dalaman'dan İstanbul'a götüren pilota beraat
25 Kasım 2019 18:25		 FETÖ'den gözaltına alınan 7 astsubay itirafçı oldu
25 Kasım 2019 17:47
Edirne'de yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
25 Kasım 2019 17:26		 7 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
25 Kasım 2019 16:28
Denizli'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
25 Kasım 2019 16:06		 FETÖ'nün 'sohbet grubu sorumlusuna' 6 yıl 3 ay hapis cezası
25 Kasım 2019 15:42
JGK darbe girişimi davasında sanık savunmalarına devam edildi
25 Kasım 2019 15:26		 Hücre evinde yakalanan firari FETÖ şüphelisi tutuklandı
25 Kasım 2019 15:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:00 - İhtiyaç kredisinde duyulamış oran: %0,9923:36 - Yoğun trafikte yolda kalan otomobili zabıtalar kurtardı23:30 - Eylül'ü kadın polis müdürü hayata bağladı23:23 - Arkadaşının yerine sınavıa girdi, gözaltına alındı23:18 - Vali Toprak, 1 yıl içerisinde 3 defa gündeme oturdu23:13 - 'Eğitim başta olmak üzere tüm kurumlara liyakati getirmeliyiz'23:08 - Tarım ve Orman İl Müdürü göreve başladı23:03 - Ekolojik Kreş'te öğrenciler çiftlik hayatını öğreniyor22:59 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü22:55 - Öğrencileri için odun kırıp, soba yakıyor
22:51 - Bakan Gül: Çocuk teslim merkezleri kurulacak22:47 - Okul önündeki yaya geçidinde öğrenciye otomobil çarptı22:43 - Patlayıcı yüklü otomobil davasında karar verildi22:38 - Avukatın şüpheli ölümü! Acı detay ortaya çıktı22:33 - Bölücü terör örgütünden kopuşlar sürüyor22:28 - Antalyaspor'u Nazım Sangare ipten aldı!22:23 - Halk eğitim merkezinin 84 yaşındaki öğrencisi: Nazmiye nine22:18 - Görme engellilerin hayatı bu uygulamayla kolaylaşacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Konya Valisi'nin, bacak bacak üstüne attığı için, bir öğretmene herkesin içinde tepki göstermesini;
ÇOK OKUNANLAR
İhtiyaç kredisinde duyulamış oran: %0,99
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hereke halısı 1
Yaşar büyükanıt 1
can yaman'ın sürekli oyuncu tutup kendisine çığlık attırtması 1
24.11.2019 y.malatyaspor vs fenernahce maci 3
the irishman 1
nikola kalinic 1
rabia naz vatan'ın mavi balina oyununu oynadığını duydum 1
fatih terim'in istifa etmesi 1
şu an çalan şarkı 1
concorde yanılımı 3
SON İLANLAR
Ordu Çaybaşı SYDV Personel Alım İlanı
Kütahya Şaphane SYDV Personel Alım İlanı
Bingöl Karlıova SYDV Personel Alım İlanı
Bulanık Belediyesi 7 İşçi Alacak
Konya Teknik Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1000 işçi alacak
Et ve Süt Kurumu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı 30 Mütercim Alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam