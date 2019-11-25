Avukatın şüpheli ölümü! Acı detay ortaya çıktı
|25 Kasım 2019 22:38
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İstanbul'da oturan evli ve 2 çocuk babası Ahmet Baran Akkaya, akrabalarını ziyaret etmek için geldiği Gaziantep'te geceyi kuzeninin evinde geçirdi. Dün öğlen saatlerinde, Akkaya'nın yatakta hareketsiz yattığını gören kuzeni durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, yaptığı kontrolde Akkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Ahmet Baran Akkaya'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
AVUKAT BABASI, MÜVEKKİLİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞ
Ahmet Baran Akkaya'nın kendisi gibi avukat olan babası İsmail Akkaya'nın da 2014 yılında, ofisinde, eski bir müvekkili tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü öğrenildi.
Ahmet Baran Akkaya'nın cenazesinin yarın Asri Mezarlık'taki aile mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.
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