Okul önündeki yaya geçidinde öğrenciye otomobil çarptı
|25 Kasım 2019 22:47
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, okul önündeki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Yunus Emre Erke (10), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, Pazar Yeri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Fethiye Şehit Feramil Ferhat Kaya Ortaokulu öğrencisi Yunus Emre Erke, okul önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Erke'ye, kadın sürücü Hazel Sağıroğlu yönetimindeki 48 L 6292 plakalı otomobil çarptı. Kazayı gören öğretmen ve öğrenci velileri, olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erke'yi ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, çevrede toplanan vatandaşları kaza yerinden uzaklaştırmak için yoğun çaba gösterdi. Otomobil sürücüsü Sağıroğlu, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayı haber alıp gelen Erke'nin yakınları üzüntü yaşadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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