Bakan Gül: Çocuk teslim merkezleri kurulacak
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Serkan Gölge 4 yıl ceza almış ve 29 Mayıs'ta tahliye olmuştur."
|25 Kasım 2019 22:51
|Yazdır
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Çocuk teslim merkezleri kurulacak. Bu merkezlerde uzmanlar bulunacak. İkinci yargı paketinde yer alacak."
"Serkan Gölge 4 yıl ceza almış ve 29 Mayıs'ta tahliye olmuştur."
"Noterlik harç ve masraflarının tüm bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Vali Toprak, 1 yıl içerisinde 3 defa gündeme oturdu
25 Kasım 2019 23:18
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü
25 Kasım 2019 22:59
|Bakan Ersoy, 11 yaşındaki Abdulselam'a kamera hediye etti
25 Kasım 2019 21:23
|'CHP, kaynayan kazanı soğutmak için yalan uyduruyor'
25 Kasım 2019 20:59
|'Terör örgütüne son yılların en büyük darbesini vurduk'
25 Kasım 2019 20:53
|'AİHM istatistiklerine göre en çok dava açılan ülke Türkiye'
25 Kasım 2019 20:48
|Vali, kadına şiddet panelinde numarasını paylaştı
25 Kasım 2019 20:18
|Belediye başkanı öğrenci servisinde şoförlük yapıyor
25 Kasım 2019 20:03
|Binali Yıldırım'a fahri doktora unvanı verildi
25 Kasım 2019 19:38
|Türkiye Çin'e ait kültür varlıklarını iade etti
25 Kasım 2019 19:28