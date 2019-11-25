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Bakan Gül: Çocuk teslim merkezleri kurulacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Serkan Gölge 4 yıl ceza almış ve 29 Mayıs'ta tahliye olmuştur."
 25 Kasım 2019 22:51
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Bakan Gül: Çocuk teslim merkezleri kurulacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Çocuk teslim merkezleri kurulacak. Bu merkezlerde uzmanlar bulunacak. İkinci yargı paketinde yer alacak."

"Serkan Gölge 4 yıl ceza almış ve 29 Mayıs'ta tahliye olmuştur."

"Noterlik harç ve masraflarının tüm bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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