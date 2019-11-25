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Öğrencileri için odun kırıp, soba yakıyor

VAN'da, ilk görev yeri olan Köçgüden İlkokulu'nda hem müdür hem de öğretmen olarak çalışan Esra Diribaş (26), okulun temizliğini yapmasının yanı sıra, kış aylarında odun kırıp, soba yakarak öğrencilerini sıcak bir ortamda geleceğe hazırlıyor.
 25 Kasım 2019 22:55
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Öğrencileri için odun kırıp, soba yakıyor

VAN'da, ilk görev yeri olan Köçgüden İlkokulu'nda hem müdür hem de öğretmen olarak çalışan Esra Diribaş (26), okulun temizliğini yapmasının yanı sıra, kış aylarında odun kırıp, soba yakarak öğrencilerini sıcak bir ortamda geleceğe hazırlıyor.

Van'ın Gürpınar ilçesine 70 kilometre uzaklıkta bulunan 400 nüfuslu ve 36 öğrencisi bulunan Koçgüden İlkokulu'na gelen Esra Diribaş, iki yıldır mahalle ilkokulunda görev yapıyor. İlk görev yeri olan okulunda hem yetkili müdür, hem öğretmen olarak çalışan Diribaş, öğrencileri üşümesin diye baltayla odun kırıp, soba yakıyor. Öğrencilerini sıcak bir ortamda geleceğe hazırlayan Diribaş, her gün erken geldiği okulda sobayı yaktıktan sonra öğrencilerini bekliyor. Okula gelen minik öğrenciler, Esra öğretmenin yaktığı sobanın etrafında ısındıktan sonra yerlerine oturup dersbaşı yapıyor.

'ODUN KIRIP, SOBA YAKMAYI BURADA ÖĞRENDİM'

Diribaş, üniversiteden mezun olduktan sonra ilk defa geldiği Van'ın Gürpınar ilçesindeki mahallede alışılmadık bir yaşam tarzıyla karşılaştığını belirterek, Burası ilk görev yerim. Manisalıyım. Eşim Doğubayazıt?ta öğretmen. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde tanıştık ve geçtiğimiz yaz ayında evlendik. 2017'de mezun oldum. Tercih dışı geldim. Benim için sürpriz oldu. Kafamda çok soru vardı. Acaba nasıl bir yer, ne yapacağım, nasıl edeceğim diye. Buraya geldikten sonra alıştım. Her şey yoluna giriyor bir şekilde. İlk geldiğimde çok zorlandım. Çünkü Manisa sıcak bir yer. Burası çok soğuk. Ömrümde hiç bu kadar kar görmemiştim.Geven nedir, tezek nedir bilmiyordum. Odun kırmayı , soba yakmayı burada öğrendim. Her gün okula erken gelerek, odunları kırıp sobayı yakıyorum. Sonra da derslere başlıyoruz. Her gün bu şekilde devam ediyor dedi.

'ÇOCUKLAR BENİ GÖRDÜKLERİNDE SARILIYOR'

Her sabah çocukların kendisine sarıldığını anlatan öğretmen Diribaş, Mutlu oluyorum. Sobada ısınmış oluyorlar. Bir günüm çocuklarla bol bol okuma, yazma etkinliği yaparak geçiyor. Dışarıda oyun oynuyoruz. Buradaki vatandaşlar da sağ olsunlar okulda herhangi bir tadilat işi olduğunda bize yardımcı oluyorlar. Anneler de ekmek süt, otlu peynir gönderiyorlar. Teşekkür ediyorum diye konuştu.

'SICAK ORTAMDA GELECEĞE HAZIRLANIYORUZ'

Mutlu bir şekilde okula gelen öğrenciler, Sabah okula geldiğimizde öğretmenimiz sobayı yakıyor. Sınıfımız sıcacık oluyor. Bizi sıcak bir ortamda geleceğe hazırlayan öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Öğretmenimizi çok seviyoruz dedi.
DHA
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