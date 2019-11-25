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Vali Toprak, 1 yıl içerisinde 3 defa gündeme oturdu

Geçen yıl görev yeri Hakkari'den gelerek Konya Valiliği görevine başlayan Vali Cüneyit Orhan Toprak, göreve geldiği günden bu yana yaptığı sert çıkışlarla dikkat çekiyor. Vali Toprak, 1 yıl içerisinde de 3 defa ülke gündemine oturdu
 25 Kasım 2019 23:18
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Vali Toprak, 1 yıl içerisinde 3 defa gündeme oturdu

6 Kasım 2018 tarihinde Konya Valiliği görevine başlayan Vali Cüneyit Orhan Toprak, tutumu ile ülke gündemine gelmeye devam ediyor. Vali Toprak, 1 yıl içerisinde 3 kez ülke gündemine geldi. Vali Toprak, göreve başladıktan 4 gün sonra Konya'da Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Törende yaşanan gecikmeye tepki gösteren Vali Cüneyit Orhan Toprak, sorumlu olanların görevden alınması için talimat verdi. Saat 09.05'e kısa bir süre kalınca Vali Cüneyit Orhan Toprak, görevlilere İstiklal Marşı'nın okunması gerektiğini söyledi. Bu uyarıya rağmen İstiklal Marşı okunmadı. Saat 09.05'i gösterdiğinde siren sesiyle birlikte İstiklal Marşı okununca Vali Toprak duruma tepki gösterdi. Tören sonrası Vali Toprak, töreni düzenleyen ilgilerin görevden alınması talimatını verdi. Törende yaşanan bu olay Türkiye gündemine oturmuştu. Olaydan sonra görevden her hangi kimse alınmadğı ortaya çıktı.

Vali'den, bacak bacak üstüne atan öğretmene tepki

OKUL MÜDÜRLERİNE KIYAFET ELEŞTİRİSİ

merhabahaber.com'dan Mesut Turan'ın haberine göre; İkinci olay ise Ağustos ayında yaşandı. Okul müdürlerinin katıldığı Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Sertifikası Töreni'ne bazı müdürlerin t-shirtle katılmasına tepki göstermişti. Okul müdürlerine sertifika töreni sonrası eleştirilerde bulunan Vali Cüneyit Orhan Toprak, "Böylesine önemli bir programı gündelik kıyafetlerle gelmeniz hoş olmamış. Biraz özen göstermeniz gerekir" dedi. Vali Toprak, programa takım elbisesiyle gelen Meram Niyazi usta İlkokulu Müdürü Numan Saraç'ı da tebrik etti.

Valinin uyardığı kişi öğretmen değilmiş!

ÖĞRETMEN DİYE MUHABİRİ AZARLADI

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 24 Kasım Öğretmenler Günü programında konuşma yaparken karşısında ayak ayaküstüne atan bir kişiyi, "Sen öğretmen misin? O zaman öğretmen gibi otur da görelim" diyerek azarladı. Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü programına katılan Vali Cüneyit Orhan Toprak, konuşma yaparken ayak ayaküstüne atan bir kişiyi azarladı. Konuşma yapmak için kürsüye çıkan Toprak, bir kişini ayak ayaküstüne attığını fark etti. Şahsa sert tepki gösteren Vali Toprak, "Sen öğretmen misin? O zaman öğretmen gibi otur da görelim. Bu kadar güzel bir günde, güzel duygularla karşınıza geliyorum, güzel bir hareketle karşılaşmıyorum. Valinin karşısında ayak dikip oturmak, bana değil eğitim camiasına saygısızlıktır." Törene katılan eğitimcilere, "Arkadaşlar haksızsam haksız olduğumu söyleyin" diyen Vali Toprak'ın meslektaşlarını azarlamasına, salonda bulunan öğretmenler alkışlarla destek verdi. Vali Toprak'ın bu tutumuna destek veren de oldu, karşı çıkan da oldu. Ulusal medyanın gündemine gelen olayın ardından Vali Toprak'ın azarladığı kişinin mesleğe yeni başlayan stajer bir muhabir olduğu ortaya çıktı.

Azarlanan muhabir, Vali'den özür diledi
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