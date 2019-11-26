26 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu"na katılacak.

(Gaziantep/09.30)

2- AK Parti, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/11.30/13.30/12.45/09.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ile Tekirdağ milletvekilleri, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve ilçe belediyelerinin başkanlarını makamında kabul edecek, Bakanlığının düzenlediği Marmara Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu programına katılacak.

(Ankara/14.00/19.00)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı bütçesi ele alınacak.

(TBMM/15.00/11.00)

EKONOMİ

1- TÜİK tarafından 2018 yılı "Termik Santral Su, Atık Su ve Atık İstatistikleri" açıklanacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları ve gelişmeler takip ediliyor.

(Hong Kong)

2- Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun istifa çağrısıyla görevinden ayrılmasının ardından gelişmeler izleniyor.

(Bogota)

3- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.

(Bağdat)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

- Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(İstanbul/11.00)

- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki olaylara ilişkin 243 kişi hakkında açılan davanın görülmesine 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta, A, B, C ve D gruplarında yapılacak maçlarla başlayacak.

- A Grubu'nda yer alan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.55)

2- Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında A Grubu'nda Eczacıbaşı VitrA, Finlandiya temsilcisi LP Salo ile deplasmanda karşılaşacak.

(Salo/20.00)

3- Dünya Kick Boks Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapılacak ve organizasyonda eleme müsabakaları başlayacak.

(Antalya/10.00)

4- Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley kadınlar kategorisi kura çekimi, AXA Sigorta Genel Müdürlüğünde yapılacak.

(İstanbul/11.40)

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