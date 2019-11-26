Temizliğe yatırımla aylık 20 bin lira

Oteldeki müşteriden evdeki üşengece, herkesin çamaşır ve ütü derdine derman olan öyle bir yatırım alanı var ki, hem getirisi hem de çalışma şekli ile 'temiz iş' unvanını hak ediyor. Çamaşırhanelerden bahsediyoruz. Mahallemizden aşina olduğumuz ufak dükkanların yerini şimdilerde fabrikayı andıran tesisler almış. Girişimcinin yeni gözdesi piyasanın iki gelir kapısı bulunuyor. Birincisi otellerin yüzlerce kiloluk çarşaf ve havlularını dev makinelerde yıkayan büyük işletmeler. Diğeri ise, öğrenciler başta olmak üzere vatandaşa adet üzerinden hizmet veren profesyonel çamaşırhaneler İkisinde de yatırım temiz, kazanç tertemiz.

GÜNDE 50 TON ÇAMAŞIR

Büyük şirketlerde yüzbinlerce liralık ciro mümkün iken, 1 makine çamaşırın 7 lira olduğu mahalle arasındakilerde gelir, 7 ila 20 bin lira civarında. Ege Turistik işletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, otellerin maliyet ve zaman avantajı nedeniyle dış kaynak kullanımına yöneldiğini söylüyor. İşler'e göre, otellere ciddi maliyet avantajı sağlayan havlu, çarşaf gibi ürünlerin temizliğinde dış kaynak kullanımı, cirosu milyonlarca doları bulan sektörü de besliyor. İşler, kazan-kazan anlayışının geçerli olduğu piyasada büyük tesislere günlük 50 ton kadar çamaşır temizlendiğini aktarıyor.

OTELLERE MALİYET VE ZAMAN TASARRUFU

İşler süreci şöyle anlatıyor: "Bir çamaşırhane 20 kadar yerle anlaşabiliyor. Oteller isimlerini önceden çarşaf veya havlunun kenarına yazıp, kapıya gelen kişilere teslim ediyor. Sonrasında birkaç tesisin kirlileri dev makinelerde toplu yıkanıyor. Buharlı kazanlar gibi teknolojilerle maksimum hijyen sağlanıyor. Fiyatlar kapasite ve miktara göre değişiyor, ne kadar fazla çamaşır teslim edilirse yıkama maliyeti düşüyor. Turistik mekanlar da personel, deterjan, enerji ve makine maliyetlerinden tasarruf ediyor."

MALİYETİ 30 BİN İLA 100 BİN LİRA ARASINDA

Hal böyle olunca, birçok şehrin oteller bölgesinde sayısı giderek artan çamaşırhaneleri görebilirsiniz. Büyükler yanında ufak çamaşırhaneler kimi zaman 10 kilogramlık makineler ile hizmet veriyor. Yatırımı düşünenlere hemen rakam verelim. Otel tipi 50 kilogramlık makinenin fiyatı 40 bin liradan 100 bin liraya kadar çıkıyor. İkinci elleri ise 10 bin liradan başlıyor. Sonrası dükkanı kiralamaya kalıyor, yerin turizm bölgesine yakın olması size tasarruf sağlayacaktır. O nedenle, yer seçimi bu konuda çok stratejik olacak, elbette çevredeki otellerle anlaşmanız gerekiyor. Sonrasında personel istihdamı, deterjan gibi masraflara kalıyor iş. Bu işi yapanlardan küçük ve orta boy bir çamaşırhanenin 30 ila 100 bin liraya mal olduğunu öğreniyoruz.

Orhan Orhun Ünal