Katar ile kara gün dostuyuz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geniş bir heyetle Katar'da Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ikili görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani tarafından törenle karşılandı. Karşılama töreninin ardından Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani, Katar Emirlik Divanı'nda baş başa görüşmeye geçti. Görüşmede Erdoğan ve Sani, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve Suriye'deki son durumu ele aldı. Terörle ortak mücadele konusunu da masaya yatıran iki lider, ekonomik ilişkiler ile karşılıklı yatırımlar ve enerji konularını da kapsamlı bir şekilde değerlendirdi.





TİCARET HACMİNİN ARTIRMA ADIMLARI

İkili görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi 5. Toplantısına başkanlık etti. İki ülke arasında 7 anlaşmanın imzalandığı komite toplantısında, Türkiye ile Katar arasında 3 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin arttırılması ve bu doğrultuda önümüzdeki dönemde atılacak adımlar masaya yatırıldı. Erdoğan, resmi programlarını tamamladıktan sonra Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti.

Erdoğan, ziyareti sırasında üste görev yapanlara da seslendi. Erdoğan, "Katar'ın güvenliğini ülkemizin güvenliğinden asla ayrı tutmuyoruz. Askeri kurumlarının modernizasyonu, tatbikat, savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla bu topraklardasınız. Gerilimlerin arttığı dönemde küresel barışa katkı sağlamak için Katar'dasınız. Varlığınızla Körfez ülkeleriyle 2017'de başlayan krizden bu yana Katarlı kardeşlerimizin huzur ve güveninin teminatı oldunuz" diye konuştu.

BÖLGE BARIŞI ÇOK ÖNEMLİ

Cumhurbaşkanı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu üssün kapatılmasını talep edenler ülkemizin Katar'ın kara gün dostu olduğunu idrak edemeyenlerdir. Türkiye olarak köklü bağlarımızın bulunduğu Körfez bölgesinin barış ve istikrarına büyük önem atfediyoruz. Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalıdır. Gelecekte takdirle anılacak tarihi bir görev icra ediyorsunuz.

HALİD BİN VELİD ADI VERİLDİ

Körfez bölgesinde 2,5 yıldır devam eden krizin bir an evvel çözülmesini temenni ediyorum. Komutanlığımızın daimi olarak konuşlanacağı Tarık Bin Ziyad kışlası tamamlandı. Kışlamızın adı da Savunma Bakanlığımızdan öğrendim. Halid Bin Velid adıyla orası anılacak, hayırlı olsun. Kışlanın en modern teknoloji ile inşa edildiğini biliyorum.

7 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin huzurunda iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı. Türkiye ile Katar arasında, "Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı Ortak Bildirisi", "Türk Lirası-Katar Riyali İkili Para Swap Düzenlemesine ilişkin Değişiklik Anlaşması", "Şehircilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Ticareti Kolaylaştırmak ve Tüketicinin Korunmasını Sağlamak Üzere Laboratuvar Kurulum Projesi İşbirliği Konusunda Ortak Niyet Beyanı", "Sınai ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması", "Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirme Alanında İşbirliği için Mutabakat Zaptı", "Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile Katar Finans Merkezi İdaresi Arasında Mutabakat Zaptı" ile "Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Katar Yatırımı Destek Ajansı Arasında Mutabakat Zaptı" imzalandı.