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Millet bahçeleri akıllanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 81 ilde 81 milyon metrekarelik millet bahçesi yapma çalışmalarını sürdürürken, yeni bir projeyi de hayata geçirmeye hazırlanıyor.
 26 Kasım 2019 06:50
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Millet bahçeleri akıllanıyor

Bakanlık, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulunun da destek vereceği 'Akıllı Bölgeler' projesinde millet bahçelerine, akıllı şehir çözüm laboratuvarları kuracak.

TEKNOLOJİ FİRMALARINA TEST ORTAMI

Her bir akıllı şehir çözüm laboratuvarının belirli bir odak noktası olacak ve bu odak noktası da şehre göre şekillenecek. Gelecek odaklı kentsel gelişim projelerinin deneneceği Akıllı Bölgelerde, şehirlerde farklılaşan ihtiyaçların karşılanması için çözümler geliştirilecek. Akıllı Bölgeler, teknoloji üreticileri ve çözüm sağlayıcılarına test ortamı sunarken, yapılan çalışmalar sonucunda yerel yönetimler, imar planlarında farklı sektörler için yatırım yerleri tahsis edecek ve özel sektörü ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, millet bahçelerinin yanı sıra kentsel dönüşüm ve kentsel gelişim alanları da Akıllı Bölgeler olarak değerlendirecek. Yerel yönetim ve özel sektörde faaliyet gösteren teknoloji üreticileri burada da akıllı şehir çözüm laboratuvarlarında çalışmalar yapacak.

Sefa Bilgitekin

Türkiye
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