Sınırlara optik göz
|26 Kasım 2019 07:31
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Terörist geçişleri, illegal göç, insan ticareti ve kaçakçılığın engellenmesi amacıyla Batı ve Doğu sınır hattına yeni tedbirler alınıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından altyapı hazırlıkları tamamlanan Elektro Optik Kule Sistemleri, önümüzdeki yıl devreye giriyor.
Doğu sınırlarında 117, batı sınırlarında ise 42 elektro optik kule faaliyete geçecek. Kule ile bin 182 kilometre olan doğu sınırlarının 740 kilometresi, 472 kilometre olan batı sınırının yaklaşık 350 kilometresi gözetlenebilecek. Avrupa Birliği fonlarıyla desteklenen projenin Yunanistan-Edirne, Bulgaristan-Kırıklareli, Ağrı-Iğdır ve Ardahan sınır hattında çalışmalar tamamlandı.
Söz konusu yerlerde, aydınlatma çalışmaları ile kamera ve sensör yerleştirme işlemleri yapıldı. Proje termal kamera, radar ve keskin nişancı sistemiyle çalışacak. Kaçak geçiş sırasında sistem alarm verecek.
Ebru Karatosun
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