Haluk Bilginer Emmy Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu seçildi
Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildi
|26 Kasım 2019 07:40
|Yazdır
Bu yıl 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sanatçı Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "en iyi erkek oyuncu" ödülüne layık görüldü.
Bilginer, ödülünü aldıktan sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Çok iyi hissediyorum. Kendimden çok Türkiye'ye bu ödül gittiği için çok mutluyum. Çok severek, beğenerek yaptığımız bir işin başkaları tarafından da uluslararası bir platformda takdir edilmesi ve ödülle taçlandırılması çok mutlu edici bir şey. Çok mutluyum.'' dedi.
5 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Rahmi Turan özür diledi
26 Kasım 2019 09:04
|Katar ile kara gün dostuyuz
26 Kasım 2019 07:35
|Millet bahçeleri akıllanıyor
26 Kasım 2019 06:50
|F-16'lar S-400 testi için havalandı
26 Kasım 2019 06:10
|26 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
26 Kasım 2019 00:02
|Vali Toprak, 1 yıl içerisinde 3 defa gündeme oturdu
25 Kasım 2019 23:18
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü
25 Kasım 2019 22:59
|Bakan Gül: Çocuk teslim merkezleri kurulacak
25 Kasım 2019 22:51
|Bakan Ersoy, 11 yaşındaki Abdulselam'a kamera hediye etti
25 Kasım 2019 21:23
|'CHP, kaynayan kazanı soğutmak için yalan uyduruyor'
25 Kasım 2019 20:59