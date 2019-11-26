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Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı - Haritalı

ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya il genelinde çok kuvvetli yer yer şiddetli(51-100 Kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kıyı kesimlerinde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
 26 Kasım 2019 07:55
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Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Elazığ, Tunceli,Bingöl, Adıyaman çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Isparta ve Burdur çevreleri ile Konya'nın batı kesimleri ve Afyonkarahisar'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m²), Antalya çevrelerinde yer yer şiddetli (76-100 Kg/m²) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa), Batı Akdeniz kıyı kesiminde yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya il genelinde çok kuvvetli yer yer şiddetli(51-100 Kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kıyı kesimlerinde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ VE ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Burdur ve Isparta çevreleri, Konya'nın batı ilçeleri ve Afyonkarahisar'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım ile yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

FIRTINA VE KUVVETLİ FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; güneydoğu yönlerden Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa), Batı Akdeniz kıyı kesiminde yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Memurlar.Net
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