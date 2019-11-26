Konya Valisi: Ben kibirli biri değilim
|26 Kasım 2019 07:58
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Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak öğretmenler gününde öğretmen olarak gördüğü bir katılımcının oturuşunu kürsüden sert bir dille eleştirmesi tepkilere neden olmuştu. Konuya ilişkin Habertürk Gazetesine açıklama yapan Vali Toprak, çok üzüldüğünü belirterek, o sözleri kırmak ve azarlamak için asla söylemedim, bu olay beni derinden üzdü, böyle bir olayla gündeme gelmek istemezdim, dedi.
Konya Valisi Habertürk muhabirine açıklamasının devamında: Bana her şey söyleyebilirsiniz ama kibirle asla özdeşleştirilmem. Bir gün kibir tuzağına düşeceksem, bu görev bana haram olsun" dedi. Bir öğretmene asla böyle bir şey söylemeyeceğini belirten Vali Toprak, "Öğretmenler başımın tacı. Lise öğretmenlerimle görüştüğümde hala yanlarında esas duruşa geçerim. Benim tepkim öğretmenlere değildi, dedi.
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile düzenlenen programda karşısında ayak ayak üstüne atarak oturan öğretmene tepki gösterdi pic.twitter.com/5uYmf1fbT8MemurlarNet (@memurlarnet) November 24, 2019
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