VGM ortaöğretim burs sonuçları açıklandı
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından verilen burslara yapılan başvuruların sonuçları belli oldu.
|26 Kasım 2019 08:40
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VGM ortaöğretim burs başvuru sonucunuzu öğrenmek için haberimizdeki linke tıklayıp açılan sayfada T.C kimlik numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.
Öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği VGM burs sonuçları açıklandı. VGM burs sonuçları vgm.gov.tr adresinden öğrenilebiliyor.Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs imkanı veriliyor.
VGM ORTAÖĞRETİM BURS SONUÇLARI SORGULAMA
Burs sonucu sorgulama ekranı için Tıklayınız
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