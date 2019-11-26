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Caprice Gold mağdurları Jet Fadıl'ın geldiğini duyunca akın etti

Yıllardır tamamlanamayan Caprice Gold'un mağdurları, milyonlarca lira toplayan Jet Fadıl'ın gece yarısı inşaat alanına geldiğini duydu. Jet Fadıl'ın elindeki tapuları gösterip "Artık yönetim bende" dediği iddia edildi.
 26 Kasım 2019 08:48
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Caprice Gold mağdurları Jet Fadıl'ın geldiğini duyunca akın etti

Kamuoyunda 'Jet Fadıl' olarak bilinen Fadıl Akgündüz, iddiaya göre dün gece yarısı İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Caprice Gold inşaatına geldi. Yanında avukatı bulunan Akgündüz, Carpice Gold Mağdurları Derneği tarafından görevlendirilen güvenlik görevlilerini dışarıya çıkartıp, yanında getirdiği güvenlik görevlilerini inşaat alanının girişine yerleştirdi.

Fadıl Akgündüz'ün geldiğini duyan dernek üyeleri inşaat alanına akın etti. Akgündüz'ün "İnşaat artık benim yönetimimde" dediği öğrenildi. Derneğin ve site yönetim kurulu başkanı Talip Metehanoğlu ve avukat Yaşar Metehanoğlu burada bir açıklama yaptı.

"SAKAL DEDİ, CÜBBE DEDİ, BIYIK DEDİ"

Fadıl Akgündüz avukatlarıyla gelip tapuları gösterdiğini iddia eden Talip Metehanoğlu, şunları söyledi:

"Acil burayı boşaltın demişler. Geldiğimizde gitmişti. 28 bin kişi mağdur. Fadıl Akgündüz buraya geliyor 'bey' oluyor, biz burada işgalci oluyoruz Sakal dedi, bıyık dedi, cübbe dedi, bizim inançlarımızla oynadı. Bizim geleceğimizle oynadı, çocuklarımızla oynadı, bütün yatırımımızla oynadı."

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİ KOVMUŞ

Avukat Yaşar Metehanoğlu ise, "Fadıl Akgündüz, güvenlik görevlilerine 'Sizin işinize son verdik buradan gidebilirsiniz' demiş. Biz altı aydan beri kat mülkiyeti kanunlarının 57. 58. 59. ve 60. maddelerine göre bu sitenin yönetimi konusunda mal sahipleriyle toplantı yaptık. Toplantıda Talip Metehanoğlu grubunun yönetimi ele almasını sağladık. Binanın yapılması görevini verdiler" diye konuştu.

6 YILDIR HUKUKU SAVAŞI VERİYORLAR

Fadıl Akgündüz'ün yarım kalan 7 yıldızlı Caprice Gold projesinden devremülk alanlar altı yıldır hukuk savaşı veriyor. 2010 yılında başlayan projenin taahhüt edilen 2013 yılında bitirilememesi nedeniyle kira parası alan mağdurlar, bu paranın da aylardır kendilerine ödenmediğini söyledi. Caprice Gold ve Caprice Maldivler projesi mağdurları, Fadıl Akgündüz ve çalışanları hakkında nitelikli dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

DHA
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