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Milli boksör survivor Adem, polisin kafasında cam şişe kırdı

Milli boksör Adem Kılıççı ile Sarallar grubuna mensup iki arkadaşı, gittikleri gece kulübünde bir polisi feci şekilde darp etti. Kılıççı ve arkadaşları hakkında 3'er yıl hapis istendi
 26 Kasım 2019 08:51
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Milli boksör survivor Adem, polisin kafasında cam şişe kırdı

Survivor yarışmasıyla adını duyuran milli boksör Adem Kılıççı ile Sarallar grubuna mensup arkadaşları Aziz Saral ve Fikri Saral, eğlenmek için gittiği gece kulübünde tartışma yaşadı. Kısa sürede arbedeye dönüşen tartışmada polis olan şahıs, Kılıççı ve Sarallar tarafından feci şekilde darp edildi. Milli boksör tarafından başında bir de cam şişe kırılan mağdur polis, şikayetçi oldu. Olay, geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Güvenlik Büro'da çalışan polis memuru Murat C., kız arkadaşıyla birlikte İstanbul Ortaköy'deki lüks bir eğlence mekanına gitti.

HASTANELİK OLDU

Gecenin ilerleyen saatlerinde kulüpte eğlenen çift, yan masada bulunan bir grupla tartışmaya başladı. İddiaya göre genç adam eğlenirken bir yandan da video çekiyordu. Yan masada bulunan müşteriler ise, "Bizim fotoğrafımızı mı çekiyorsun?" dedi. Kılıçcı, Sarallar grubuna mensup Aziz Saral ve Fikri Saral'ın aralarında bulunduğu grup arasında başlayan tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü. İddiaya göre, polis memuru, aniden grubun saldırısına uğradı. Kılıççı masada bulunan cam şişeyi polis memurunun kafasında kırdı. Yere yığılan polis memuru, aynı grup tarafından dakikalarca darp edildi. Mekanın görevlileri olaya müdahale etti.

Yerde kanlar içinde kalan polis memuru ambulansla hastaneye götürülüp tedavi altına alındı. Mağdur sıfatıyla ifadesi alınan polis memuru, kendisini darp eden şahısları tespit etti. Kılıççı, Sarallar grubuna mensup Aziz Saral ve Fikri Saral hakkında başlatılan soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 3 şüpheli hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede iştirak halinde silahla polis memuru Murat C.'yi darp ettikleri ileri sürülen şüpheliler hakkında 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis istendi.
Sabah
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