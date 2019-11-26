Aynı yerde öldürüldüler
|26 Kasım 2019 08:36
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Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın Kandil, Hakurk ve Haftanin bölgelerinde yürütülen Pençe harekatlarında öldürülen üst düzey teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Hava harekatlarında ağır kayıplar veren örgüt elebaşlarının örgütün yayın organı radyo ve televizyonlarda yayına çıkıp, tehditler savurdukları belirlendi. Terör örgütünün yayın organlarına çıkıp, örgüt yandaşlarına moral vermek için açıklamalar yapan teröristlerin bulunduğu yerlerin koordinatları tespit edildi. Teröristlerin Türkiye'ye tehditler savurdukları noktalar lazerle işaretlenerek vuruldu. PKK'nın sözde Merkez Komitesi ile sözde silahlı kanadın askeri konsey üyelerinden 7 teröristin bu şekilde etkisiz hale getirildiği belirlendi. Bu teröristlerden bazılarının İçişleri Bakanlığının en çok aranan azılı teröristler listesinde 4 milyon lira para ödülü ile kırmızı kategoride arandığı tespit edildi.
İŞTE O İSİMLER
* İsmail Özden (KCK Yürütme Konseyi Üyesi): 4 milyonluk kırmızı listede aranıyordu. Ağustos 2018'de Sincar'da örgüt etkinliğine katıldı. Etkinliğe ilişkin bir radyo kanalına verdiği demeçten 4 saat sonra aynı yerde öldürüldü.
* Aslan Kalkan (Hakurk Saha sorumlusu sözde Askeri Konsey Üyesi): 30 Nisan'da bir radyo kanalına bağlanarak propaganda yaptı, Öcalan'la ilgili talepleri sırlayıp "Türkiye'yi yakarız dedi" dedi. 14 Mayıs'ta öldürüldü.
* Rıza Altun (KCK Başkanlık Konyesi Üyesi): Kandil'de gerçekleştirilen bir toplantı sonrası sonuç bildirgesiyle ilgili açıklama yapan 4 milyonluk kırmızı listedeki Rıza Altun 27 Mart günü hava harekatıyla ağır yaralandı. KCK Yürütme Konyesi üyeleri Emrullah Dursun, Ali Aktaş, Mikail Özdemir öldürüldü.
* KCK Başkanlık Konyesi Üyesi Diyar Garip Muhammed 27 Haziran'da, 4 milyonluk kırmızı listede olan Gülizar Tural, Ayfer Kordu da 13 Eylül'de hava harekatında öldürüldü. Örgütün kadın yapılanması genel sorumlusu Servet Aydın Gara Dağına düzenlenen hava harekatıyla 24 Ekim'de etkisiz hale getirildi.
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