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Çarkların dönüşü hızlanıyor

Ekonomideki toparlanma sinyalleri güçleniyor. Kapasite kullanımı 16 ayın zirvesine, reel sektörün güveni 18 ayın zirvesine çıktı. Kalıcı büyüme açısından önemli olan yatırım harcamaları da artıyor
 26 Kasım 2019 09:03
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Çarkların dönüşü hızlanıyor

Geçen yılki kur saldırısının etkilerini, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde alınan tedbirlerle bertaraf eden ve dengelenme sürecinde, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in "etkileyici" olarak tanımladığı bir performansı imza atan Türkiye ekonomisinde toparlanma güçleniyor. Merkez Bankası tarafından dün açıklanan verilere göre, imalat sanayinde kapasite kullanım oranı kasımda, bir önceki aya göre 0.8 puan artarak yüzde 77.2'ye çıktı. Kapasite kullanım oranı böylece Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyeye yükselmiş oldu.

YÜZDE 74'E İNMİŞTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1786 iş yeri tarafından kasım ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0.7 puan artarak yüzde 76.7'ye ulaştı. Kapasite kullanım oranı, geçen yılki kur saldırısının ardından bu yılın şubat ayında yüzde 74 seviyesine gerilemişti.

GÜVEN DE ARTIYOR

Ekonomideki toparlanma süreci ve Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ile finansmana erişimi kolaylaşan reel sektörün de güveni yükselişini sürdürüyor. Merkez Bankası verilere göre reel kesim güven endeksi, kasımda bir önceki aya göre 1.1 puan artarak 102 seviyesine çıktı. Endeks Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise, bir önceki aya göre 1.7 puan artarak 105.9 ile Mayıs 2018'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Öte yandan, gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi de bir önceki aya göre 1.1 puan azalarak yüzde 15.1 oldu.

EKONOMİYE İLİŞKİN İYİMSERLİK ARTIYOR

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler güçlendi. İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 15'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 72.1'e yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 12.9'a geriledi.

SON ÇEYREKTE % 3 BÜYÜME

Son alınan eylül ayı sanayi üretimi verilerinin özellikle yıllık serinin pozitife döndüğünü göstermesi bakımından önemli olduğuna dikkat çeken tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, "Ekim ve kasım dönemine ait sanayi öncü göstergelerine baktığımızda ise; reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranındaki artış, talep ve üretimdeki hızlanmanın son çeyrekte büyümeyi daha çok destekleyeceği yönünde. Bu göstergeler sanayi üretiminin de pozitif gelme olasılığını gösteriyor. Son dönemde birçok kurumun Türkiye'ye yönelik büyüme beklentilerinde pozitif revizyona gittiğini görüyoruz. Son çeyrek büyümesi yüzde 3 olabilir" dedi.
Anadolu Ajansı
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