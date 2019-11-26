Konya'da mahrem imam operasyonu: 50 gözaltı
Konya merkezli 26 ilde, FETÖ'nün TSK içerisindeki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
|26 Kasım 2019 09:17
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