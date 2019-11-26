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Çanakkale'de 21 askeri personele FETÖ gözaltısı

Ayrıca, Çanakkale merkezli 15 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 21 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
 26 Kasım 2019 09:19
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Çanakkale'de 21 askeri personele FETÖ gözaltısı

Çanakkale merkezli 15 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 21 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Anadolu Ajansı
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