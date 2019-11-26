Tüketiciye müjde, poşette fiyat artışı olmayacak
Perakende satış noktalarında 25 kuruşa satılan poşet ücretlerinde 2020 yılında zam yapılması beklenmiyor.
|26 Kasım 2019 09:34
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Türkiye'de 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik ücretli olmaya başladı. Perakende satış noktalarında poşetler en düşük 25 kuruşa satılıyor.
2020 yılında bir çok ürüne zam gelirken poşetlere zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu.
Bakanlık yetkililerinden elde edilen bilgiye göre, plastik sektörü temsilcileri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri 25 kuruşa satılan plastik poşetlerde zam yapılmaması yönünde görüş birliğine vardı.
Dolayısıyla 2020 yılında marketlerden alınan ücretli poşetlerde herhangi bir fiyat artışına gidilmemesi bekleniyor.
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