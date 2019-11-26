Asgari ücret pazarlığında işçilerden ilk teklif
Önümüzdeki yılın asgari ücretinde ilk teklif Türk-İş'ten: 2 bin 526 lira.
|26 Kasım 2019 09:38
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Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri, önümüzdeki pazartesi günü yani 2 Aralık'ta başlayacak.
İşçiler bu görüşmelerden çıkacak kararı merakla beklerken, sendikalar talep edecekleri ücreti açıklamaya başladı.
2 BİN 526 LİRA
Türk-İş, yaptığı araştırma sonucuna dayandırarak asgari ücretin 2 bin 526 lira olması gerektiğini açıkladı. Sendika bu miktarı belirlerken de açlık-yoksulluk sınırını göz önünde bulundurduklarını belirtti.
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