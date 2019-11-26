Asgari ücret pazarlığında işçilerden ilk teklif

KURUMLAR, MEMUR TALEPLERİNİ, BU AY SONUNA KADAR BİLDİRMELİ! Kamu kurum ve kuruluşları, 2020 yılında ihtiyaç duydukları memur sayılarını Kasım ayı sonuna kadar Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile mülga Devlet Personel Başkanlığına bildirmeli!