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Karayollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
 26 Kasım 2019 09:58
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Karayollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar-Saruhanlı kavşaklarında üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 20-26. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir-Buca kavşakları 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 6-7. kilometrelerinde köprü yaya korkuluğu yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 70-75. kilometrelerindeki Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin ve Altan Ayağ tünellerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 09.00-17.00 saatlerinde yolun her iki yönünde birer şerit trafiğe kapatılıyor.

Göksun-Kahramanmaraş yolunun 6-7. kilometrelerindeki Ahmet Eskalen Tüneli'nde bakım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple ulaşım tünelin diğer şeridinden kontrollü devam ediyor.

Bursa-İnegöl yolunun 34. kilometresindeki Çandır Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 33-35. kilometrelerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Alaca-Zile yolunun 36-43 ve Tavas-Karacasu yolunun 3-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Anadolu Ajansı
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