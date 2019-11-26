Bahçeli: CHP'de yaşananları proje olarak görüyorum

Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "günden güne eridiğini, günahlarının saymakla bitmeyeceğini" söyledi.

CHP'de yaşanan tartışmaları proje olarak gördüğünü söyleyen Bahçeli, bu fikrini şöyle anlattı:

CHP Genel Başkanı siyaseti körleştiren ve kötüleyen bir zihniyet ve dibe battı. Ülkemizin içeride istikrarsızlaştırılması, dışarıda da itibarsızlaştırılması için kaygı verici bir arayışın içine gömüldü. Düşünebiliyor musunuz, Türkiye'de can ve mal güvenliğinin olmadığını söylüyor. Bu Kılıçdaroğlu kime hizmet ediyor? Kimlerin hesabına çalışıyor? Dünyanın hangi demokratik ve medeni ülkesinde devletini/ülkesini karalayan, kundaklayan ve hassasiyetlerini kurcalayan bir muhalefet anlayışı vardır? İşi gücü, yalan dolan.

Kılıçdaroğlu'nun "terör örgütleriyle al takke ver külah içerisinde" olduğunu öne süren Bahçeli, şunları söyledi:

FETÖ'ye tamam demiş, bunu bizzat kendi partisinde üst mevkilerde bulunan siyasetçiler itiraf ediyor. Pensilvanya'yla uzaktan paslaşıp, yakından temas kuruyor. PKK ve YPG, Kılıçdaroğlu'nun aklını başından almış, oyuncağa çevirmişler! Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, Türkiye'nin karşısındaki mihrak haline gelmiştir. Kaynağından ve kökünden tamamen kopmuştur. Atatürk'ün mirası yağmalanmıştır. Yabancı başkentlerin esaretine giren bir CHP söz konusudur. Bununla birlikte muhasım lobilerin tasallutu altındadır. Kılıçdaroğlu günden güne erirken, Türkiye'nin siyasi ve toplumsal dengelerini de bozmanın çabasındadır.

MHP lideri, Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerine özetle şöyle devam etti:

Bu Kılıçdaroğlu'nun günahları saymakla bitmez. HDP'ye kucak açıp, Atatürk sevdalılarını dışlayan, bölücülerle aynı hizaya girip milli birlik ve kardeşliği dinamitleyen CHP'nin başındaki bay zattır. Muhtelif ülkelerdeki muhalefet yöntemlerini yaralayıcı ve sarsıcı bir dille sahip çıkan, hakaret ve hıyaneti allayıp pullayan bellidir. Hatta sekiz ülkede baş gösteren siyasi ve toplumsal infiallerin bir benzerini, bir melez halini Türkiye'ye taşıma emelinde ve hevesinde olan sorumsuz birisiyle milletimiz karşı karşıyadır. Bu nedenle demiştim ki, Bolivya'yı Türkiye'ye taşımaya niyet edenler bedelini ağır öder. Kılıçdaroğlu denetim ve kontrolden çıkmıştır. Türkiye'yi uçuruma çekmek maksadıyla yaptığı çirkeflikleri ve çirkin siyaseti milletimiz reddetmektedir. Anlaşılan bu siyaset ilkelliğiyle bezenmiş kirli ve zillet üsluptan rahatsızlık duyanların bir alternatif oluşturmak için harekete geçmişlerdir. Meşru mudur değil midir, bunu bilemem. Ama ortada bir arayış olduğu kesindir.