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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 26 Kasım 2019 10:12
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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,74405,7450
Avro6,33006,3310
Sterlin7,38407,4270
ANKARA
ABD Doları5,71505,7750
Avro6,29006,3600
Sterlin7,32307,4690
Anadolu Ajansı
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