Borsa, güne yükselişle başladı
|26 Kasım 2019 10:14
|Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,18 artışla 105.568,14 seviyesine yükseldi.
Açılışta BIST 100 endeksi, 185,67 puan ve yüzde 0,18 değer kazancıyla 105.568,14 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,83 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,27 ile metal eşya, makina oldu.
Dün açıklanan kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksindeki yükselişe karşın pay piyasalarında etkili olan kar satışları ile gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,13 azalışla 105.382,47 puandan tamamladı.
Analistler, dün ABD borsalarının günü rekorlarla tamamladığını anımsatarak, artan küresel risk iştahının, BIST 100 endeksinin son bir aydır içinde bulunduğu yükseliş trendine geri dönmesini sağlayabileceğini kaydetti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 105.000'in üzerinde kaldığı sürece orta vadeli pozitif görünümün korunacağını dile getiren analistler, 108.200'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gün ortası döviz fiyatları
26 Kasım 2019 12:06
|Gram altın 269 lira seviyelerinde
26 Kasım 2019 11:16
|Dolar güne yükselişle başladı
26 Kasım 2019 10:12
|Borsa günü düşüşle tamamladı
25 Kasım 2019 18:18
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
25 Kasım 2019 17:34
|Dövizde gün sonu fiyatları
25 Kasım 2019 17:08
|Borsa, günün ilk yarısında geriledi
25 Kasım 2019 13:12
|Çeyrek altın ne kadar?
25 Kasım 2019 12:58
|Gün ortası döviz fiyatları
25 Kasım 2019 12:05
|Gram altın 268 lira seviyelerinde
25 Kasım 2019 11:10